Kara Bela nerede ve ne zaman çekildi? Kara Bela oyuncuları kimler?

Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan Kara Bela filmi hakkında detaylar araştırılıyor. Filmin senaryosu da, yönetmenliğini üstlenen Burak Aksak'a ait. Komedi ve dram filmi olan Kara Bela filminde, Kudret rolüne Cengiz Bozkurt hayat veriyor. İşte Kara Bela filmiyle ilgili merak edilenler...
Kudret, hayatını kendi kurallarına göre yaşayan bir karakterdir. Ancak Kudret'in düzeni, başına gelen olaylarla bozulur. Bunun sonucunda arabasına atlar ve Antep'e doğru yola koyulur. Yolculuk esnasında arabasına aldığı insanlar yüzünden hem kendisinin hem de arabasının başına gelmeyen kalmaz. Kudret en sonunda dostluğun önemini keşfeder ve kuralsız yaşamın tadına varır.
Kara Bela filminin çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Adana’da yapıldı.
Cengiz Bozkurt
Hasibe Eren
Erkan Kolçak Köstendil
Berat Yenilmez
Tarık Ünlüoğlu
Zihni Göktay
İştar Gökseven
Zerrin Sümer
Erdal Tosun
Seda Bakan
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