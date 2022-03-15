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Kara Bela nerede ve ne zaman çekildi? Kara Bela oyuncuları kimler?

15.03.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Seda Bakan, Cengiz Bozkurt gibi oyuncuların yer aldığı Kara Bela filminin yönetmenliği Burak Aksak'a ait. Film, 18 Eylül 2015'te vizyona girdi. Peki Kara Bela nerede ve ne zaman çekildi? Kara Bela oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Kara Bela nerede ve ne zaman çekildi? Kara Bela oyuncuları kimler?

Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan Kara Bela filmi hakkında detaylar araştırılıyor. Filmin senaryosu da, yönetmenliğini üstlenen Burak Aksak'a ait. Komedi ve dram filmi olan Kara Bela filminde, Kudret rolüne Cengiz Bozkurt hayat veriyor. İşte Kara Bela filmiyle ilgili merak edilenler...

KARA BELA KONUSU NEDİR?

Kudret, hayatını kendi kurallarına göre yaşayan bir karakterdir. Ancak Kudret'in düzeni, başına gelen olaylarla bozulur. Bunun sonucunda arabasına atlar ve Antep'e doğru yola koyulur. Yolculuk esnasında arabasına aldığı insanlar yüzünden hem kendisinin hem de arabasının başına gelmeyen kalmaz. Kudret en sonunda dostluğun önemini keşfeder ve kuralsız yaşamın tadına varır.

Kara Bela nerede ve ne zaman çekildi? Kara Bela oyuncuları kimler?

KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ?

Kara Bela filminin çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Adana’da yapıldı.

KARA BELA OYUNCULARI KİMLER?

Cengiz Bozkurt
Hasibe Eren
Erkan Kolçak Köstendil
Berat Yenilmez
Tarık Ünlüoğlu
Zihni Göktay
İştar Gökseven
Zerrin Sümer
Erdal Tosun
Seda Bakan

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Seda Bakan
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