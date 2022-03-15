Kara Bela nerede ve ne zaman çekildi? Kara Bela oyuncuları kimler?

Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan Kara Bela filmi hakkında detaylar araştırılıyor. Filmin senaryosu da, yönetmenliğini üstlenen Burak Aksak'a ait. Komedi ve dram filmi olan Kara Bela filminde, Kudret rolüne Cengiz Bozkurt hayat veriyor. İşte Kara Bela filmiyle ilgili merak edilenler...

KARA BELA KONUSU NEDİR?

Kudret, hayatını kendi kurallarına göre yaşayan bir karakterdir. Ancak Kudret'in düzeni, başına gelen olaylarla bozulur. Bunun sonucunda arabasına atlar ve Antep'e doğru yola koyulur. Yolculuk esnasında arabasına aldığı insanlar yüzünden hem kendisinin hem de arabasının başına gelmeyen kalmaz. Kudret en sonunda dostluğun önemini keşfeder ve kuralsız yaşamın tadına varır.

KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ?

Kara Bela filminin çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Adana’da yapıldı.

KARA BELA OYUNCULARI KİMLER?

Cengiz Bozkurt

Hasibe Eren

Erkan Kolçak Köstendil

Berat Yenilmez

Tarık Ünlüoğlu

Zihni Göktay

İştar Gökseven

Zerrin Sümer

Erdal Tosun

Seda Bakan



