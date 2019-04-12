Kara deliğe düşersek ne olur?

Işık yayılmadığı için kara delik olarak adlandırılan kütleler, belirli nicelikteki maddenin uzaydaki bir noktada toplanmasıyla meydana gelen nesne olarak değerlendirilebilir. Karadeliğin nereye açıldığı ve içine girildiğinde ne olacağını kimse bilmezken Charles Liu'ya göre kara deliğe bir adım bile yaklaşan kişileri oldukça ilginç bir yok oluş bekliyor!

Kara deliğe yaklaşanların 'ortadan sıkılmış bir diş macununa' döneceğini söyleyen Charles Liu, 'sonsuzluk noktası' olarak anılan kara delikle ilgili merak edilen en büyük soruyla ilgili bakın neler anlattı.



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Araştırmacı Charles Liu, bir nesne kara deliğin ufuk noktasından geçerse -yani dönüş olmayan dış sınır- yeryüzündeki okyanus ve deniz hareketlerini başlatan aynı fizik kurallarına tabi olur. Örneğin, Ay Dünya'ya yaklaştıkça; yerçekimi azalır. Karalar katı olduğundan fazla etkilenmez ama Dünya yüzeyindeki sular etkilenir ve hareketlenir. Buna 'med-cezir etkileşimi' denir.

Dünya boyutundaki bir kara deliğin gezegensel çekimi ise çok büyük ölçekte olur. Birine balıklama dalan bir insanoğlunun kafası çok daha fazla yerçekimsel basınç hisseder. Ayaklarınız hafifler ve esneyip uzarsınız!