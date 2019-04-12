Kara deliğe düşersek ne olur?

Işık yayılmadığı için kara delik olarak adlandırılan kütleler, belirli nicelikteki maddenin uzaydaki bir noktada toplanmasıyla meydana gelen nesne olarak değerlendirilebilir. Karadeliğin nereye açıldığı ve içine girildiğinde ne olacağını kimse bilmezken Charles Liu'ya göre kara deliğe bir adım bile yaklaşan kişileri oldukça ilginç bir yok oluş bekliyor!
Kara deliğe yaklaşanların 'ortadan sıkılmış bir diş macununa' döneceğini söyleyen Charles Liu, 'sonsuzluk noktası' olarak anılan kara delikle ilgili merak edilen en büyük soruyla ilgili bakın neler anlattı.
SPAGETTİYE DÖNERSİNİZ
Araştırmacı Charles Liu, bir nesne kara deliğin ufuk noktasından geçerse -yani dönüş olmayan dış sınır- yeryüzündeki okyanus ve deniz hareketlerini başlatan aynı fizik kurallarına tabi olur. Örneğin, Ay Dünya'ya yaklaştıkça; yerçekimi azalır. Karalar katı olduğundan fazla etkilenmez ama Dünya yüzeyindeki sular etkilenir ve hareketlenir. Buna 'med-cezir etkileşimi' denir.
Dünya boyutundaki bir kara deliğin gezegensel çekimi ise çok büyük ölçekte olur. Birine balıklama dalan bir insanoğlunun kafası çok daha fazla yerçekimsel basınç hisseder. Ayaklarınız hafifler ve esneyip uzarsınız!
İngiliz astrofizikçi Sir Martin Rees buna 'Spagettileşme' diyor. En sonunda kara deliğe karışan atom-altı parçacıklara dönüşürsünüz.
Buna karşın, eğer uzay/zaman düzleminde gezinmeye can atıyorsanız, daha büyük bir kara deliği ziyaret etmeniz gerek.
Charles Liu; 'Güneş sisteminizden daha büyük bir kara delikse ve gelgit etkileşimleri ufuk noktasındaysa o zaman çekimi çok kuvvetli değildir. O zaman atomik birlikteliğinizi sürdürebilirsiniz' diyor.
ZAMANLAR İÇ İÇE GEÇER
Charles Liu: 'En başında kara deliğe düşerken ışık hızına ulaşacaksınız. Daha sonra uzayda hızlı hareket ettikçe, zamanda daha ağır hareket etmiş olacaksınız. Bu yüzden önünüzden geçen şeyleri görebilir, zaman genişlemesini tecrübe edebilirsiniz.
Yani eğer kara deliğin önüne bakarsanız, geçmişte buraya düşen birçok objeyle karşılaşabilirsiniz. Geriye bakarsanız kara deliğe düşecek her şeyi görürsünüz. Zamandan bağımsız olarak' diyor.
'Sonuçta evrenin o noktasında gerçekleşen ve gerçekleşecek her şeyi eş zamanlı olarak görebilirsiniz; 'büyük patlama'dan sonsuz geleceğe kadar...'
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