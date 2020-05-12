Kara Keough altı günlük bebeğini kaybetti! Kahreden mesaj

Amerikalı oyuncu Kara Keough ikinci kez anne olmanın sevincini yaşarken, mutluluğu uzun sürmedi. Beş yaşında bir kızı olan 32 yaşındaki oyuncu, Amerikan futbolcusu olan eşi Kyle Bosworth ile birlikte yeni doğan oğlunu kaybetmenin acısını yaşıyor.

Keough, koronavirüs tehlikesine karşı bebeğini ebe yardımıyla evinde dünyaya getirdi. Fakat o sırada bazı beklenmedik olumsuz gelişmeler yaşandı.

McCoy adı verilen minik bebek, doğum sırasında nadir olarak görülen, "omuz distosisi" sorunuyla karşılaştı. Beyne ciddi hasar veren bu durum sadece altı gün sonra minik McCoy'un ölümüne neden oldu.

Bu olayın ardından, Kara Keough Bosworrth'un doğumuna yardımcı olan ebe, hemen acil yardım ekiplerini çağırdı. Bebek McCoy'a eve çağrılan ambulans ekibi tarafından hemen tıbbi müdahale yapıldı, ancak bebek altı gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bu olayın ardından Kara Keough ve eşi Kyle ilk kez online bir röportaja konuk oldu. Çift, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Kara Keough ağlayarak "Tanrı'ya bebeğimi kurtarması için dua ettim" diye konuştu.

Keough, sosyal medya hesabından bir süre önce kaybettiği babasının fotoğraflarını paylaştı ve"Baba lütfen oğluma iyi bak. Şimdi cennette, bir büyükbaba olarak görevlerin var" sözleriyle acısını dile getirdi. Takipçileri de genç oyuncuya yorumlarıyla destek oldu.



