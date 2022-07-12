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  4. Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

12.07.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Filiz Küçükköse bir zamanlara damga vuran Kara Sevda dizisinde Zeynep rolüyle oyunculuk kariyerinde çıkış yakaladı. Oyuncu kimliği ve güzelliğiyle ön plana çıkan isim, süper mini şortuyla poz verdi.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

Kara Sevda, Rüya, Zemheri gibi projelerle ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Hazal Filiz Küçükköse bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Küçükköse, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

SÜPER MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Ünlü isim Hazal Filiz Küçükköse kombiniyle dikkat çekti.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

Ünlü oyuncu süper mini şortlu pozuyla binlerce beğeni aldı.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

Sıcak havaların gelmesiyle soluğu serin sularda alan Küçükköse, bikinili ve mayolu pozlarıyla olay olmuştu.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

Küçükköse, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile toplamda dört ödüle layık görüldü.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin Instagram pozları...

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

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Anahtar Kelimeler:
Kara Sevda
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