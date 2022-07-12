Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse süper mini şortuyla Instagram'ı salladı

Kara Sevda, Rüya, Zemheri gibi projelerle ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Hazal Filiz Küçükköse bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Küçükköse, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

SÜPER MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Ünlü isim Hazal Filiz Küçükköse kombiniyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu süper mini şortlu pozuyla binlerce beğeni aldı.

Sıcak havaların gelmesiyle soluğu serin sularda alan Küçükköse, bikinili ve mayolu pozlarıyla olay olmuştu.

Küçükköse, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile toplamda dört ödüle layık görüldü.

İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin Instagram pozları...





