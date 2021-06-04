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'Karabiberim' İlknur Soydaş yıllara meydan okuyor! Süper mini şortuyla poz verdi

04.06.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren model İlknur Soydaş sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı. Soydaş süper mini şortuyla verdiği pozlarla yıllara meydan okudu.

'Karabiberim' İlknur Soydaş yıllara meydan okuyor! Süper mini şortuyla poz verdi

'Karabiberim' şarkısının klibinde oynamasıyla akıllarda kalan İlknur Soydaş son haliyle merak edildi.

En son “Cam Kırıklıkları” dizisinde rol alan İlknur Soydaş'ın çıkışı Karabiberim klibiyle olmuştu. Popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşuldu. Bu klipte çok konuşulan Soydaş ardından 90'ların efsane dizisi ‘Unutabilsem'de Emrah'la rol aldı.

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2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı. İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekrandan elini ayağını çeken 44 yaşındaki İlknur Soydaş, merak konusu oldu. İlknur Soydaş yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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Selen Görgüzel Alkan'a mini şortuyla pozlar veren ünlü isim adeta yıllara meydan okuyor.

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SETLERİ ÇOK ÖZLEDİ

İlknur Soydaş daha önce yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam” demişti.

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Serdar Ortaç
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