Karabük Valiliği’nden Elazığ için yardım duyurusu

Karabük Valiliği, Elazığ merkezli meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedeler için yapılacak olan yardım için duyuru yaptı.

Yazılı olarak yapılan duyuruda, “İlimizde yaşayan vatandaşlarımız, dernek, vakıf, STK

ve kurumlar tarafından deprem bölgesine yapılması düşünülen yardımların koordinasyonunun AFAD başkanlığınca yapılması Cumhurbaşkanlığınca talimatlandırılmıştır. Devletimiz depremin olması anından itibaren tüm kurumları ile koordineli bir şekilde kurtarma ve yardım çalışmalarına başlamış ve devam etmektedir. Deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın her türlü ihtiyaçları anında Devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Buna rağmen yardımsever Milletimiz depremden etkilenen kardeşlerimize yardım etmek istemektedirler. Bu maksatla, AFAD Başkanlığından ısıtıcı, kullanılmamış giyecek ve gıda malzemesine ihtiyaç duyulabileceği bilgisi alınmıştır. Yardımlarınız ve her türlü bilgi için, Karabük İl AFAD Müdürlüğü İrtibat :0370 415 65 52- 0505 616 99 44 numaralarından alabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Ayrıca, nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar için de gerekli numaraların yer aldığı duyuruda, şu ifadelere yer verildi: “Elazığ ve Malatya’yı etkileyen deprem sonrası vatandaşlarımızın depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talep bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımız tarafından yapacağı yardımların AFAD başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünde nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli SMS ve hesap numaraları aşağıdadır.

Sms olarak, “DEPREM” yazıp 1866 göndererek afetzede vatandaşlarımıza 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

T.C Ziraat Bankası A.Ş ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ- TL: TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204 / USD: TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205 / EURO: TR 4600 0100 1745 5555 5555 5206

Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ- TL:TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99/ USD: TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88 / EURO:TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş BAKANLIKLAR ŞUBESİ- TL:TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28/ USD:TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92 / EURO:TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A”