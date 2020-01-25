YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük Valiliği’nden Elazığ için yardım duyurusu

Karabük Valiliği’nden Elazığ için yardım duyurusu

KARABÜK HABERLERİ  | 25.01.2020 22:23 | Son Güncelleme

Karabük Valiliği, Elazığ merkezli meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedeler için yapılacak olan yardım için duyuru yaptı.Yazılı olarak yapılan duyuruda, “İlimizde yaşayan vatandaşlarımız, dernek, vakıf, STKve kurumlar tarafından deprem bölgesine yapılması düşünülen yardımların koordinasyonunun AFAD başkanlığınca yapılması Cumhurbaşkanlığınca talimatlandırılmıştır.

Karabük Valiliği’nden Elazığ için yardım duyurusu

Karabük Valiliği, Elazığ merkezli meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedeler için yapılacak olan yardım için duyuru yaptı.
Yazılı olarak yapılan duyuruda, “İlimizde yaşayan vatandaşlarımız, dernek, vakıf, STK
ve kurumlar tarafından deprem bölgesine yapılması düşünülen yardımların koordinasyonunun AFAD başkanlığınca yapılması Cumhurbaşkanlığınca talimatlandırılmıştır. Devletimiz depremin olması anından itibaren tüm kurumları ile koordineli bir şekilde kurtarma ve yardım çalışmalarına başlamış ve devam etmektedir. Deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın her türlü ihtiyaçları anında Devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Buna rağmen yardımsever Milletimiz depremden etkilenen kardeşlerimize yardım etmek istemektedirler. Bu maksatla, AFAD Başkanlığından ısıtıcı, kullanılmamış giyecek ve gıda malzemesine ihtiyaç duyulabileceği bilgisi alınmıştır. Yardımlarınız ve her türlü bilgi için, Karabük İl AFAD Müdürlüğü İrtibat :0370 415 65 52- 0505 616 99 44 numaralarından alabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Ayrıca, nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar için de gerekli numaraların yer aldığı duyuruda, şu ifadelere yer verildi: “Elazığ ve Malatya’yı etkileyen deprem sonrası vatandaşlarımızın depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talep bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımız tarafından yapacağı yardımların AFAD başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünde nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli SMS ve hesap numaraları aşağıdadır.
Sms olarak, “DEPREM” yazıp 1866 göndererek afetzede vatandaşlarımıza 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.
T.C Ziraat Bankası A.Ş ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ- TL: TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204 / USD: TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205 / EURO: TR 4600 0100 1745 5555 5555 5206
Banka Swift Kod No: TCZBTR2A
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ- TL:TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99/ USD: TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88 / EURO:TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No : TVBATR2A
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş BAKANLIKLAR ŞUBESİ- TL:TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28/ USD:TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92 / EURO:TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A”

Karabük Valiliği’nden Elazığ için yardım duyurusu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
AK Parti’de temayül yoklaması yapıldıAK Parti’de temayül yoklaması yapıldı
AK Parti’de genişletilmiş il danışma meclisi toplantısı yapıldıAK Parti’de genişletilmiş il danışma meclisi toplantısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

DOTED depremzedelere kapılarını açtı

DOTED depremzedelere kapılarını açtı

Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Maltepe’den Elazığ’a yardım eli

Maltepe’den Elazığ’a yardım eli

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Karabük Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:31
Sabah
08:00
Öğle
13:07
İkindi
15:40
Akşam
18:04
Yatsı
19:27

Karabük Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Müge Eczanesi
Merkez
Nurcan Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Murat Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vergili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile bir araya geldi

Vergili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile bir araya geldi

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.