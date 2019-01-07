Karaciğer bakımından öksürüğe kadar çare olan 5 ev yapımı naneli ilaç

Yavaş sindirim sistemi için; Nane yaprakları anti-enflamatuar özelliği sayesinde sindirim sistemini düzene sokar ve gaz tedavisi için kullanılır. Aynı zamanda bağoırsaklarda atıklardan kurtulmaya yardımcı olan yiyeceklerin kullanımı optimize ederek bu ayrıştırma sürecini hızlandırır. Malzemeler

250 ml su

10 gr nane

2 çay kaşığı limon suyu (taze sıkılmış) Nasıl hazırlanır?

Suyu küçük bir kapta kaynatmaya başlayın. Kaynamaya başladığı an nane yapraklarını ilave edin.

Ardından suyun altını kapatın ve 10 dakika boyunca dinlendirin.

Dinlendirdikten sonra nane çayını süzün ve içine limon suyunu ilave edin. Hazırladığınız karışımı yemek yedikten sonra, toplamda günde 2 kez tüketebilirsiniz. Öksürük için; Nane yapraklarındaki uçucu yağlar solunum sistemini temizlerken öksürük ve soğuk algınlığını da ortadan kaldırır. Malzemeler

10 gram nane yaprağı

250 ml su

25 g bal

1 tatlı kaşığı limon suyu Nasıl hazırlanır?

250 ml kaynamış suyun içine nane yapraklarını atın ve 10 dakika boyunca demlendirin. Ardından süzün.

Sonrasında limon suyunu ve balı da ilave ederek karıştırın.

Karışımı sabahları aç karna ılık bir şekilde ve yatmadan önce günde 2 defa tüketebilirsiniz. Öksürüğünüz tamamen kesilene kadar içmeye devam edin. Tahriş olan cilt için; Eğer cildinizde ağır olmak yanıklar sonucu oluşan tahriş varsa, nane yaprağındaki antioksidanlar, vitaminler ve mineraller cildin yenilenmesine yardımcı olacaktır. Malzemeler

10 gram nane yaprağı

10 ml su

25 g bal Nasıl hazırlanır?

Nane yapraklarını havanda ezin ve diğer malzemelerle kıvam alana kadar karıştırın.

Hazırladığınız karışımı tahriş olan bölgeye sürün ve 15 dakika boyunca bekletin. Ardından duru su ile yıkayın.

Haftada 2 kez tekrarlayabilirsiniz. Stres giderici etkisi için; Nane yapraklarının sakinleştirici etkisi, stres semptomlarını azaltarak rahatlamaya yardımcı olur. Yatıştırıcı etkisinden faydalanmak için; Malzemeler

250 ml su

5 g nane yaprağı

5 g ıhlamur çiçeği

5 g kediotu

25 g bal Nasıl hazırlanır?

Bir bardak suyu kaynatın ve altını kapattıktan sonra bitkileri içine ekleyin.

10 dakika demlendirtikten sonra süzün ve içine balı ilave edin. Hazırladığınız karışımı yatmadan yarım saat önce içmelisiniz çünkü uyku yapıcı bir etkisi olacaktır. Haftada 2 kere faydalanabilirsiniz.