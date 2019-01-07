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Karaciğer bakımından öksürüğe kadar çare olan 5 ev yapımı naneli ilaç

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.01.2019 14:51 | Son Güncelleme

Karakteristik aroması sayesinde yemeklerimizin vazgeçilmezi olan nane, alternatif tıpta da önemli bir yere sahip. Anti-spazmodikler ve antiseptikler içeriğiyle de çok değerli olan nane bitkisiyle birbirinden etkili 5 ilaç yapacağız. Bu ilaçlar zorlu çalışan sindirim sisteminizden, geçmek bilmeyen öksürüğe kadar etki sağlayacak.

Karaciğer bakımından öksürüğe kadar çare olan 5 ev yapımı naneli ilaç

Yavaş sindirim sistemi için;

sindirim

Nane yaprakları anti-enflamatuar özelliği sayesinde sindirim sistemini düzene sokar ve gaz tedavisi için kullanılır. Aynı zamanda bağoırsaklarda atıklardan kurtulmaya yardımcı olan yiyeceklerin kullanımı optimize ederek bu ayrıştırma sürecini hızlandırır.

Malzemeler
250 ml su
10 gr nane
2 çay kaşığı limon suyu (taze sıkılmış)

Nasıl hazırlanır?
Suyu küçük bir kapta kaynatmaya başlayın. Kaynamaya başladığı an nane yapraklarını ilave edin.
Ardından suyun altını kapatın ve 10 dakika boyunca dinlendirin.
Dinlendirdikten sonra nane çayını süzün ve içine limon suyunu ilave edin.

Hazırladığınız karışımı yemek yedikten sonra, toplamda günde 2 kez tüketebilirsiniz.

Öksürük için;

öksürük

Nane yapraklarındaki uçucu yağlar solunum sistemini temizlerken öksürük ve soğuk algınlığını da ortadan kaldırır.

Malzemeler
10 gram nane yaprağı
250 ml su
25 g bal
1 tatlı kaşığı limon suyu

Nasıl hazırlanır?
250 ml kaynamış suyun içine nane yapraklarını atın ve 10 dakika boyunca demlendirin. Ardından süzün.
Sonrasında limon suyunu ve balı da ilave ederek karıştırın.

Karışımı sabahları aç karna ılık bir şekilde ve yatmadan önce günde 2 defa tüketebilirsiniz. Öksürüğünüz tamamen kesilene kadar içmeye devam edin.

Tahriş olan cilt için;

tahriş

Eğer cildinizde ağır olmak yanıklar sonucu oluşan tahriş varsa, nane yaprağındaki antioksidanlar, vitaminler ve mineraller cildin yenilenmesine yardımcı olacaktır.

Malzemeler
10 gram nane yaprağı
10 ml su
25 g bal

Nasıl hazırlanır?
Nane yapraklarını havanda ezin ve diğer malzemelerle kıvam alana kadar karıştırın.
Hazırladığınız karışımı tahriş olan bölgeye sürün ve 15 dakika boyunca bekletin. Ardından duru su ile yıkayın.
Haftada 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

Stres giderici etkisi için;

stres

Nane yapraklarının sakinleştirici etkisi, stres semptomlarını azaltarak rahatlamaya yardımcı olur. Yatıştırıcı etkisinden faydalanmak için;

Malzemeler
250 ml su
5 g nane yaprağı
5 g ıhlamur çiçeği
5 g kediotu
25 g bal

Nasıl hazırlanır?
Bir bardak suyu kaynatın ve altını kapattıktan sonra bitkileri içine ekleyin.
10 dakika demlendirtikten sonra süzün ve içine balı ilave edin.

Hazırladığınız karışımı yatmadan yarım saat önce içmelisiniz çünkü uyku yapıcı bir etkisi olacaktır. Haftada 2 kere faydalanabilirsiniz.

Karaciğer sağlığı için;

karaciğer

Karaciğer sağlığınızı korumak için boldo ile birleştirdiğinizde, adeta karaciğerinize detoks etkisi yaratmış olursunuz.

Malzemeler
10 g nane yaprağı
10 g kurutulmuş boldo
250 ml su

Nasıl hazırlanır?
Kaynamış suyun içine bitkileri ilave edin. 10 dakika dinlendirdikten sonra süzün.
Sabahları aç karnına ve öğle yemeğinden önce olmak üzere günde 2 defa tüketebilirsiniz. Karaciğerde detoks etkisi yaratmak için 2 hafta boyunca düzenli tüketebilirsiniz.

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