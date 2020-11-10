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Karaciğeri onarıyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor: Sirke sakızı nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 10.11.2020 14:49 | Son Güncelleme:
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Karaciğeri onarıyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor: Sirke sakızı nasıl yapılır?

Elma sirkesinin bazı faydaları bilimsek kanıtlarla desteklenmiştir ve doğal sağlık konusunda en sık tercih edilen bir sirke türüdür. Bu popüler ürünü yemeklerinize katmayı istemiyorsanız sakız olarak tüketebilirsiniz. İşte tepeden tırnağa şifa veren elma sirkesi sakızı yapımı.

Şifalı bir ürün olan elma sirkesi, kaliteli bir şekilde üretildiğinde içerdiği potasyumun yanı sıra içinde amino asitler ve antioksidan maddeleri içerir. Boğaz ağrısını iyileştirme, ateş düşürme, sindirimi kolaylaştırma, karaciğeri temizleme ve kolesterolü düşürme gibi iyileştirici etkileri bulunur. Elma sirkesinin keskin tadını sevmiyorsanız yemeklerinize katmak yerine onu sakız şeklinde tüketebilirsiniz.

MALZEMELER

5 yemek kaşığı jelatin tozu
Bir çay bardağı elma sirkesi
Bir çay bardağı ev sıkımı elma suyu
Bir çay bardağı su
Slikon buz kalıpları

YAPILIŞI

Elma suyunu, suyu, sirkeyi geniş bir tencereye alın ve karıştırın.
Karışıma jelatin tozunu ekleyin ve tencereyi ocağa alın. Kısık ateşte jelatin eriyene kadar tahta kaşıkla karıştırın.
Malzemeler kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan alın. Karışımı buz küplerine aktarın. Buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar bekletin.
Her gün bir adet tüketebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ FAYDALARI NELERDİR?

Mideyi korur
Karaciğeri tedavi edici özelliği bulunur
Cildi güzelleştirir
Kan şekerini dengeler
Kolesterolü düşürür
Ateş düşürücü etkisi vardır
Sindirim sistemini düzene sokar
Vücutta yağ yakımını hızlandırır

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