Karaciğeri onarıyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor: Sirke sakızı nasıl yapılır?

Şifalı bir ürün olan elma sirkesi, kaliteli bir şekilde üretildiğinde içerdiği potasyumun yanı sıra içinde amino asitler ve antioksidan maddeleri içerir. Boğaz ağrısını iyileştirme, ateş düşürme, sindirimi kolaylaştırma, karaciğeri temizleme ve kolesterolü düşürme gibi iyileştirici etkileri bulunur. Elma sirkesinin keskin tadını sevmiyorsanız yemeklerinize katmak yerine onu sakız şeklinde tüketebilirsiniz.

MALZEMELER

5 yemek kaşığı jelatin tozu

Bir çay bardağı elma sirkesi

Bir çay bardağı ev sıkımı elma suyu

Bir çay bardağı su

Slikon buz kalıpları

YAPILIŞI

Elma suyunu, suyu, sirkeyi geniş bir tencereye alın ve karıştırın.

Karışıma jelatin tozunu ekleyin ve tencereyi ocağa alın. Kısık ateşte jelatin eriyene kadar tahta kaşıkla karıştırın.

Malzemeler kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan alın. Karışımı buz küplerine aktarın. Buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar bekletin.

Her gün bir adet tüketebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ FAYDALARI NELERDİR?

Mideyi korur

Karaciğeri tedavi edici özelliği bulunur

Cildi güzelleştirir

Kan şekerini dengeler

Kolesterolü düşürür

Ateş düşürücü etkisi vardır

Sindirim sistemini düzene sokar

Vücutta yağ yakımını hızlandırır

