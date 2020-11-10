Karaciğeri onarıyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor: Sirke sakızı nasıl yapılır?

Şifalı bir ürün olan elma sirkesi, kaliteli bir şekilde üretildiğinde içerdiği potasyumun yanı sıra içinde amino asitler ve antioksidan maddeleri içerir. Boğaz ağrısını iyileştirme, ateş düşürme, sindirimi kolaylaştırma, karaciğeri temizleme ve kolesterolü düşürme gibi iyileştirici etkileri bulunur. Elma sirkesinin keskin tadını sevmiyorsanız yemeklerinize katmak yerine onu sakız şeklinde tüketebilirsiniz.
5 yemek kaşığı jelatin tozu
Bir çay bardağı elma sirkesi
Bir çay bardağı ev sıkımı elma suyu
Bir çay bardağı su
Slikon buz kalıpları
Elma suyunu, suyu, sirkeyi geniş bir tencereye alın ve karıştırın.
Karışıma jelatin tozunu ekleyin ve tencereyi ocağa alın. Kısık ateşte jelatin eriyene kadar tahta kaşıkla karıştırın.
Malzemeler kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan alın. Karışımı buz küplerine aktarın. Buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar bekletin.
Her gün bir adet tüketebilirsiniz.
Mideyi korur
Karaciğeri tedavi edici özelliği bulunur
Cildi güzelleştirir
Kan şekerini dengeler
Kolesterolü düşürür
Ateş düşürücü etkisi vardır
Sindirim sistemini düzene sokar
Vücutta yağ yakımını hızlandırır
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