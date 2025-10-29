Mynet Trend

Karadağ'da Türklere ait iş yerleri kapatıldı! Hükümet binası önünde küstah sloganlar atıldı

Cumartesi günü Karadağ'da çıkan kavgada bir genç bıçaklanmıştı. Türk vatandaşlarının karıştığı olayın ardından bölge halkı eylemlere başlayarak Türkler aleyhinde gösterilere başladı. 3 gündür devam eden gerginlikler ve kundaklama nedeniyle Türklere ait iş yerleri kapatıldı. Gösteriler bir kente daha sıçradı. Hükümet binası önünde toplanan göstericiler, 'Ey Türk dışarı' ve 'Türkler defolun' sloganları attı.

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da Türk vatandaşları aleyhindeki gösteriler, üçüncü gecesinde de devam etti. Yüzlerce gösterici, Karadağ hükümeti binası önünde toplanarak Türkler aleyhinde sloganlar attı.

TÜRKLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYORLAR

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da Cumartesi günü genç bir Karadağ vatandaşının Türk vatandaşlarının da karıştığı olayda bıçakla yaralanmasının ardından başlayan etnik gerginlik ve protestolar, üçüncü gecesinde de devam etti. Karadağ hükümeti binasının önünde toplanan yüzlerce gösterici, "Ey Türk, dışarı" ve "Türkler defolun" sloganları attı. Göstericilerin aynı zamanda Karadağ hükümetindeki Boşnak kökenli Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç’i de hedef alarak, "İbro, dışarı" sloganları attığı duyuldu.

GÖZALTINAN ALINANLAR 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇIKTI

Polis, hükümet binasının yanı sıra şehir merkezinde ve Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği’nin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis tarafından yayımlanan bir açıklamada hükümet binası önündeki protestoya meşaleler ve uyuşturucu madde ile katılmak isteyen yüzleri maskeli 11 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan dokuzunun yetişkin olmadığı duyuruldu. Olaya ilişkin açıklamasında polis, ebeveynlere çocuklarının istismar edilmesine ve herhangi bir şiddet olayına alet edilmelerine engel olmaları için çağrı yaptı.

TÜRKLERE AİT İŞ YERLERİ KAPATILDI

Podgoritsa’da Türk vatandaşlarına yönelik saldırılar ve Türklere ait işletmelerin kundaklanmasının ardından Türklere ait iş yerleri, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

30 EKİM'DEN İTİBAREN VİZE BAŞLIYOR

Diğer taraftan başkent Podgoritsa’daki olaylar dün gece sahil kentlerinden Bar’a da sıçradı. Karadağ basınında yer alan haberlere göre dün gece kentteki iki Türk işletmesi saldırıya uğradı. Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği de bugün bir açıklama yayımlayarak Karadağ hükümeti tarafından alınan karar çerçevesinde umumi pasaport hamili Türk vatandaşlarının 30 Ekim tarihinden itibaren Karadağ’a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklarını duyurdu.Kaynak: İHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

