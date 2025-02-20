Karadeniz'de tertemiz denizi olan 5 saklı koy! İşte bilmedikleriniz

Karadeniz, gerek sosyal medyada gerek çeşitli bilgi kaynaklarında dalgalı deniziyle bilinir. Ancak ülkemizin 7 bölgesinden biri olan bu bölge, aynı zamanda çok bilinmeyen, keşfedilmeyi bekleyen sakin ve berrak koylara da sahiptir. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için bu koylar, ziyaretçilerine güzel bir deneyim sunmaktadır. Kalabalık plajlardan uzaklaşıp Karadeniz’in gizli ve sakin koylarını keşfetmek isteyenler için bu koylar, tam da istenen huzuru ve berraklığı sunmaktadır.

Karadeniz'de tertemiz denizi olan 5 saklı koy

Yaz aylarında serin suların keyfini çıkarmak isteyenler genellikle Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih etmektedir. Karadeniz’in sunduğu tertemiz denizi olan koylar, yeterince tanınmaz. Genelde dalgalı yapısıyla bilinse de Karadeniz, kıyılarında farklı coğrafi özelliklere sahip, sakin ve berrak sularıyla dikkat çeken plajlara da ev sahipliği yapmaktadır. Bölgenin 3 ana bölümünde de (Batı, Orta ve Doğu Karadeniz) dalgasız ve temiz sularıyla öne çıkan koylar bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi Karadeniz kıyılarında da yüzme ve doğayla iç içe bir tatil için elverişli seçenekler bulunmaktadır.

İşte Gideros’un durgun sularından Hamsilos’un fiyortlarına, Amasra’nın saklı cenneti İnbükü Koyu'ndan Ordu’nun huzurlu kıyılarına kadar Karadeniz'de tertemiz denizi olan 5 saklı koy:

Gideros Koyu - Cide, Kastamonu

Gideros, Karadeniz’in en korunaklı koylarından biri olarak değerlendirilir. Bu koy, tarih boyunca doğal bir liman görevi de görmüştür. Bu yüzden bölgeye yerleşen uygarlıklardan izler de taşımaktadır. Bu koy adeta yeşilin her tonunu barındırır. Suyu ise Karadeniz’e göre durgun sayılabilecek bir yapıya sahiptir. Diğer bir deyişle berrak suyu, Karadeniz'in sert dalgalarından izoledir. Denizin içerisindeki taşlar ve yosunlar gözle görülebilir.

Hamsilos Koyu - Sinop

Hamsilos Koyu Karadeniz’in kuzeyinde, Sinop'ta yer alır. Türkiye’nin tek fiyordu olarak kabul edilmektedir. Rüzgarlardan ve dalgalardan korunaklı yapısıyla bir gölü andırır.

Hamsilos Koyu doğal bir liman görevi de görmektedir. Bu koyun en dikkat çeken özelliklerinden biri ise suyun içindeki detayların berrak bir şekilde görülebilmesidir. Koy, denizin yanı sıra yürüyüş parkurları ve piknik alanlarıyla doğa severler için de idealdir.

Vona Koyu - Perşembe, Ordu

Ordu’nun Perşembe ilçesinde yer alan Vona Koyu, Karadeniz’in en temiz sularına sahip sahillerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Koyun korunan doğal yapısı, hâlâ sakin ve huzurlu bir deniz keyfi sunmaktadır.

Vona koyu hem geniş kumsalı hem de sığ ve dalgasız deniziyle bilhassa çocuklu aileler için oldukça ideal bir plaja sahiptir. Koydaki deniz suyu sıcaklığı, Karadeniz’in diğer bölgelerine kıyasla daha sıcak olduğu için yılın büyük bir bölümünde yüzmeye elverişlidir.

Ginolu Koyu - Çatalzeytin, Kastamonu

Karadeniz'in saklı koylarından biri de tarihi milattan önceye dayanan Ginolu Koyu'dur. Koy, birinci derece doğal, ikinci derece tarihi sit alanı olarak dikkat çekmektedir. Koyun, denize açılan kısmı 130 metre genişliğindedir. Koyun bu özelliği sayesinde Karadeniz'in hırçın dalgaları koyun iç kısmına gelmemektedir.

Hacıveli Koyu - Kastamonu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yer alan Hacıveli Koyu, ziyaretçilerine doğal bir güzellik ve sakin atmosfer sunmaktadır. Çevresi yeşillikle çevrili olan bu koy, Karadeniz'de denize girmeyi tercih edenler için huzurlu ve hırçın dalgalara nazaran sakin bir deniz keyfi verir.