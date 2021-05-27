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Karadeniz’in en çok mavi bayraklı şehri Samsun seçildi

Seray Üstün Seray Üstün
27.05.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin 29 kilometre uzunluğu ile en uzun kumsallarından birine sahip olan Samsun, mavi bayrak yarışında liderliğe oturdu. ‘13 Mavi Bayraklı Plajı’ ile Karadeniz’de en temiz plajlara sahip çok mavi bayrağa sahip il oldu.

Karadeniz’in en çok mavi bayraklı şehri Samsun seçildi

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden biri olan Mavi Bayrak’ta Türkiye yine önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yat ve ilk kez 10 turizm teknesi Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Sahiliyle tüm ülkeyi kendisine hayran bırakan Samsun, aynı başarısını plaj noktasında da göstermeyi başardı. Karadeniz Bölgesi’nde en çok mavi bayrağa sahip il Samsun oldu.

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Merkezi Danimarka Kopenhag’da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2021 yılında Mavi Bayrak Programı’nı uygulayan tüm ülkelerden ilk beş ülke sıralamasında Türkiye, plaj sayısı ile yine Dünya 3.’sü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer alıyor. Türkiye’nin arkasından 4. sırada İtalya ve ardından 5. sırada Fransa yer aldı.

Kent bazında Karadeniz’de en çok mavi bayrağa sahip il Samsun oldu. Fener Plajı, İnci Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı, İncesu Plajı, Terme Karavan Plajı, Terme Çevre Eğitim Plajı, Nazar Plajı, Gençlik Plajı, Denizevleri Plajı, Denizkızı Plajı, Dantel Plajı ve Golf Plajı Mavi Bayrak unvanına sahip adresler. Şehirde toplam 13 Mavi Bayraklı plaj bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi’nin en çok mavi bayrağa sahip ili olduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şu anda 13 plajımız Mavi Bayraklı. Bizim hedefimiz tüm plajlarımızın Mavi Bayrağa sahip olması. Bunun için çevre yatırımlarımıza önem veriyor ve her zaman bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

(İHA)

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Samsun
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