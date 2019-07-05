Karadeniz'in nefis yemeği: Light muhlama nasıl yapılır?

Kuymak, mıhlama, muhlama... Adına ne derseniz deyin lezzeti baki. Karadeniz'in en sevilen yemeklerinden biri olan muhlama, ağır bir yemek olduğu için sıklıkla tercih edilmiyor. Muhlamanın bu kadar ağır olmasının nedeni ise bol miktarda içine ilave edilen tereyağı.

Bu tarifle birlikte kilo almadan muhlama yemeniz mümkün. Diyet yapanlar da gönül rahatlığıyla bu yöresel tarifin keyfine varabilirler. İşte detayları;

Malzemeler:

3 yemek kaşığı mısır unu

350 gr muhlama peyniri

Su

Tuz

Hazırlanışı:

İlk olarak teflon ya da bakır tavada mısır ununu kavurun. Kokusu çıktıktan sonra kıvamına göre su ilave edin.

Karışımın topaklanmaması için hızlı bir şekilde karıştırın.

Ardından peyniri tel tel yapıp yavaş yavaş karışıma ekleyin.

Bu süreçte karıştırmaya devam edin.

Üzerine az bir miktar tuz serpin.

Muhlama fokurdamaya başlayınca yemeye hazır hale gelecektir. Afiyet olsun...



