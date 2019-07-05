YEMEK

Karadeniz'in nefis yemeği: Light muhlama nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 05.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

Son zamanlarda oldukça popüler bir hal alan muhlama, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasına girdi. Sonsuza kadar uzayıp giden peyniriyle gönlümüzde fetheden muhlamayı kilo almadan yemek isterseniz bu tarifimize göz atabilirsiniz.

Karadeniz'in nefis yemeği: Light muhlama nasıl yapılır?

Kuymak, mıhlama, muhlama... Adına ne derseniz deyin lezzeti baki. Karadeniz'in en sevilen yemeklerinden biri olan muhlama, ağır bir yemek olduğu için sıklıkla tercih edilmiyor. Muhlamanın bu kadar ağır olmasının nedeni ise bol miktarda içine ilave edilen tereyağı.

muhlama

Bu tarifle birlikte kilo almadan muhlama yemeniz mümkün. Diyet yapanlar da gönül rahatlığıyla bu yöresel tarifin keyfine varabilirler. İşte detayları;

Malzemeler:
3 yemek kaşığı mısır unu
350 gr muhlama peyniri
Su
Tuz

Hazırlanışı:
İlk olarak teflon ya da bakır tavada mısır ununu kavurun. Kokusu çıktıktan sonra kıvamına göre su ilave edin.
Karışımın topaklanmaması için hızlı bir şekilde karıştırın.
Ardından peyniri tel tel yapıp yavaş yavaş karışıma ekleyin.
Bu süreçte karıştırmaya devam edin.
Üzerine az bir miktar tuz serpin.
Muhlama fokurdamaya başlayınca yemeye hazır hale gelecektir. Afiyet olsun...


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