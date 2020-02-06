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Karadut faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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En sevilen meyvelerden biri olan karadut, A, B grubu ve K vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra günlük demir ihtiyacının büyük bir kısmını karşılaması ile tam bir sağlık deposu olarak dikkat çekiyor. Karadut faydaları nelerdir diyenler için Beslenme Danışmanı Diyetisyen Şule Çetin açıkladı.

Karadut faydaları nelerdir?

Lezzetli ve sağlık deposu olan karadut ve karadut içeren ürünler günde bir defa tüketildiğinde demir ihtiyacının büyük bir kısmını, günlük lif ihtiyacının ise yüzde 20’sini karşılıyor. İçeriğindeki A ve K vitaminleri, beta karoten, alfa karoten, lif, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve yüksek antioksidanlar sayesinde kalp hastalığından kansere, enfeksiyondan kansızlığa kadar sayısız hastalığa iyi gelen karadut, yaşlanma etkilerine meydan okuyor. Karadut faydaları sadece bununla da kalmıyor!

KARADUT FAYDALARI NELERDİR?

Beslenme Danışmanı Diyetisyen Şule Çetin, karadutun faydaları, nasıl tüketilmesi gerektiği ve tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Karadut meyvesinin antioksidan kaynağı olduğunu belirten Çetin, "Karadut bilindiği üzere çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. İçerisinde A vitamini, B grubu vitaminleri ve K vitamini bulunuyor. Fosfat ve potasyum açısından oldukça zengin bir besindir. Çok iyi bir antioksidan kaynağı olması sebebiyle böbrek ve karaciğerlerden toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kan şekerinin düzenlenmesinde, yani diyabet ve şeker hastaları dediğimiz gruplarda kullanılabilen güzel bir meyvedir" diye konuştu.

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Karadutun ağız yaralarına çok iyi geldiğini kaydeden Çetin, "Bağışıklık sistemimizin düştüğü durumlarda ağız içinde oluşan yaralarda karadut özü yani pekmezi, ağız içi yaralarının iyileşmesinde yardımcı olur. Aynı zamanda karadut meyvesi ve karaduttan yapılan ürünler çok iyi bir cilt sağlığı dostudur. Kullandığınızda siz de o değişimi gözlemleyebilirsiniz. Bağışıklığımızı güçlendirdiği için düzenli olarak kullanırsak saç dökülmesini de önler" ifadelerini kullandı.

Karadut ürünleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şule Çetin, "Karadut ürünlerini incelediğimizde karadut özü yani pekmezi içerisinde bulunan A vitamini, B grubu vitaminleri ve K vitamini açısından zengin olduğundan bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve ağız içi yaraların iyileşmesini sağlar. Ana ve ara öğünlerde diğer ürünlerle birlikte bir çay kaşığı tüketebilirsiniz. Karadutlu boza; özellikle emziren anneler için süt salınımını artırdığı için ara öğünlerde bir miktar leblebi ile karbonhidrat ihtiyacını karşılaması açısından öneriyorum. Ayrıca kan şekerindeki dalgalanmaları gün ortasında engeller. Karadut suyunun konsantre formları birçok yerde mevcut. Bu yüzden karadut suyunu alırken güvenilir yerlerden almanızı tavsiye ediyorum ki, hakiki karadut suyunu içebilmiş olasınız" şeklinde konuştu.

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