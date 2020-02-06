Karadut faydaları nelerdir?

Lezzetli ve sağlık deposu olan karadut ve karadut içeren ürünler günde bir defa tüketildiğinde demir ihtiyacının büyük bir kısmını, günlük lif ihtiyacının ise yüzde 20’sini karşılıyor. İçeriğindeki A ve K vitaminleri, beta karoten, alfa karoten, lif, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve yüksek antioksidanlar sayesinde kalp hastalığından kansere, enfeksiyondan kansızlığa kadar sayısız hastalığa iyi gelen karadut, yaşlanma etkilerine meydan okuyor. Karadut faydaları sadece bununla da kalmıyor!

KARADUT FAYDALARI NELERDİR?

Beslenme Danışmanı Diyetisyen Şule Çetin, karadutun faydaları, nasıl tüketilmesi gerektiği ve tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Karadut meyvesinin antioksidan kaynağı olduğunu belirten Çetin, "Karadut bilindiği üzere çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. İçerisinde A vitamini, B grubu vitaminleri ve K vitamini bulunuyor. Fosfat ve potasyum açısından oldukça zengin bir besindir. Çok iyi bir antioksidan kaynağı olması sebebiyle böbrek ve karaciğerlerden toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kan şekerinin düzenlenmesinde, yani diyabet ve şeker hastaları dediğimiz gruplarda kullanılabilen güzel bir meyvedir" diye konuştu.