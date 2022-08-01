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Karagöz-Hacivat efsanesi beyaz perdeye taşınıyor! Kadroda usta isimler yer alacak

01.08.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karakter tasarımları ve sahne düzenlemeleriyle 4 yıla yakın süren çalışmalar sonucu hazırlanan "Karagöz" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.80'e yakın karakterin beyaz perdeye yansıtıldığı yapımda Karagöz'ü Yetkin Dikinciler, Hacivat'ı Altan Erkekli, Karagöz'ün karısını Nilgün Kasapbaşoğlu, Mestan'ı ise Mazlum Kiper seslendiriyor.

Karagöz-Hacivat efsanesi beyaz perdeye taşınıyor! Kadroda usta isimler yer alacak

Yönetmenliğini gölge oyunlarının üstatlarından Hayali Torun Çelebi olarak tanınan Tuncay Tanboğa'dan ders alan Murat Karahüseyinoğlu'nun üstlendiği filmde Karagöz ve Hacivat dışında 80'e yakın karakter izleyiciyle buluşacak. Büyük bir heyecanla beklenen animasyon filminin 26 Ağustos'ta vizyona girmesi öngörülüyor.

REFERANS ÇEKİMLERİ YAPILDI

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Yapımcılığını Bilal Arıoğlu ve İsrafil Kuralay'ın üstlendiği filmde, animasyon karakterlerin hareket ve mimiklerinin oturması için senaryo, usta karagöz oyuncuları tarafından canlandırılarak referans çekimleri yapıldı.

Projede geleneğin aslına sadık kalarak Karagöz ve Hacivat dokusuna zarar vermeden, Karagöz kültürünün daha geniş kitlelerce tanınıp sevilmesi hedeflendi. Karagöz-Hacivat geleneğinin üç boyutlu animasyonla hak ettiği konuma yükseltilerek yaşatılması amaçlanan filmde, zarif ve nükteli bir dille toplumsal hassasiyeti yansıtan bir hikaye anlatıldı.

SİNEMA SEYİRCİSİNİN BEĞENİSİNE SUNULACAK

Animasyon, deriden imal edilen tasvirlerin beyaz bir perdeye ışık vasıtasıyla yansıtılmasıyla sunulan Karagöz gösterilerinin sinema perdesine aktarılması bakımından dikkati çekiyor.

Usta oyuncu ve seslendirme sanatçılarının katkı sağladığı yapımda Yetkin Dikinciler Karagöz'e, Altan Erkekli ise Hacivat'a ses verirken, Karagöz'ün karısını Nilgün Kasapbaşoğlu, Mestan'ı Mazlum Kiper, Tuzsuz Deli Bekir'i Selçuk Kıpçak, Cazu kızını Zeynep Önen, Cazu oğlunu ise Bora Sivri seslendiriyor. (AA)

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Altan Erkekli hacivat ile karagöz karagöz
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