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Yıllar sonra geri dönüyor! Marilyn Monroe’un hayatını anlatan Blonde filminden altyazılı fragman geldi

29.07.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Ana de Armas’ın yer aldığı Hollywood ikonu Marilyn Monroe’un hayatını konu alan Blonde filminin Türkçe altyazılı resmi fragmanı paylaşıldı. Joyce Carol Oates'in çok satan romanından uyarlanan film, Venedik Film Festivali'nde yarışmada dünya prömiyerini yapacak.

Yönetmen Andrew Dominik, yıllar sonra yeniden sinema perdesinde seyircisiyle buluşmaya hazırlandığı Marilyn Monroe’un hayatını alan konu alan Blonde filmiyle dünya listelerindeki yerini almaya hazırlanıyor. “Blonde”, Norma Jeane olarak yaşadığı değişken çocukluğundan, yıldızlığa yükselişine ve romantik karmaşalara kadar Marilyn Monroe'nun hayatını anlatıyor.

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

Başrolünü Ana de Armas’ın üstlendiği Blonde filminin oyuncu kadrosunda ise Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ve Evan Williams gibi isimler yer alıyor. Blonde, 28 Eylül'de tüm dünyada Netflix'te yayınlanacak.

“HER AYRINTIYI İNCELEDİK”

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Netflix Queue'ya film hakkında konuşan Armas, “Bu film üzerinde neredeyse bir yıl boyunca her gün saatlerce çalıştık. Joyce'un romanını okudum, yüzlerce fotoğraf, video, ses kaydı, film, yani elime geçen her şeyi inceledim. Her sahne mevcut bir fotoğraftan ilham alıyor. Fotoğraftaki her ayrıntıyı inceler ve içinde neler olduğunu tartışırdık. İlk soru her zaman, 'Norma Jeane burada ne hissediyordu?' oldu. Onun hikayesinin insani tarafını anlatmak istedik. Marilyn'i dünyanın en görünür insanı yapan şey şöhret ama aynı zamanda Norma'yı en görünmez yapan şeyde o” dedi.

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