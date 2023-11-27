Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan çok sert açıklama! "Galatasaray üzerimizden prim yapmasın!", "Yayına bağlanırsam 1 milyon TL ceza alırım!"

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçtaki hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

"AHLAKLA İLGİSİ OLMAYANLARA..."

Süleyman Hurma, kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum. Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ÜZERİMİZDEN PRİM YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Öte yandan karşılaşma sonrası Süleyman Hurma, Beyaz TV'nin "Galatasaray, VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. Ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Hurma yaptığı açıklamada "Galatasaray, bizim üzerimizden prim yapmaya çalışıyor. Yayına bağlanırsam, 1 milyon TL ceza alırım. Sakinleşmek istiyorum, iyi değilim. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin benimle ve bizimle problemi var. Konya maçını hatırlayın, o hakem penaltımızı vermedi. Ancak sonrasında Gaziantep maçını yönetti. Kadın takımımıza, Gaziantep ALG maçında bile skandal kararlar verdiler, bizi ezdirdiler." dedi.





