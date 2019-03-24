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Karaman'da dolaman mantarı sezonu! Genci yaşlısı arıyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 24.03.2019 14:01 | Son Güncelleme

Karaman’da sezonunun başlaması nedeniyle genç yaşlı demeden herkes arazilere akın ederek bastonla dolaman mantarı arıyor.

Karaman'da dolaman mantarı sezonu! Genci yaşlısı arıyor

Büyük ilgi gören ve afrodizyak özelliği olduğu belirtilen dolaman mantarını toplamak isteyen vatandaşlar, şimdiden arazilere akın etmeye başladı. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ailecek arabalarla mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, topladıkları mantarı ya evde tüketiyor ya da semt pazarlarında kilosunu 80 TL'den satıyor. Görünümüyle patatesi andıran dolaman mantarı, tadıyla etten farksız bir lezzet sunuyor. Büyük bir bölümü ihracata giden mantar, toptancılar tarafından satın alınarak yurt dışına ihraç ediliyor. Merkeze bağlı Kılbasan köyü sınırlarında bulunan Karadağ'ın etekleri dolaman toplayan vatandaşların akınına uğruyor. Karadağ'ın eteklerindeki ovada yediden yetmişe herkes dolaman arıyor. Yaklaşık 80 yıldır bu bölgede toplandığı belirtilen dolaman mantarı, Mart ayının sonları ile Nisan ayının sonuna kadar toplanıyor. Yağışların iyi olmasına bağlı olarak çıkan mantarın her yıl istenilen ölçüde çıkmıyor.

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"DOLAMAN MANTARININ KİLOSU 80 TL"

15 yaşından beri dolaman mantarı topladığını anlatan Mehmet Kırış, “Dolaman mantarını satın almak için Gaziantep ve Konya’dan gelenler vardı. Buradan kilo kilo toplayarak satın aldıkları dolaman mantarını tırlarla Suriye’ye götürülüyordu. Her yılda gelerek alıyorlar. Geçtiğimiz yıl kilosu 60 ila 70 TL’den satıldı. Bu yıl ise kilosuna 80 TL diyorlar” dedi.

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"ARAPLAR DOLAMAN MANTARINI 500 TL'YE YİYOR"

Topladığı dolaman mantarını satarak aile bütçesine katkı sağlayan çok sayıda vatandaşın olduğunu belirten Eyüp Evci, "Şu anda dalaman mantarı kilosu 80 TL’den satılıyor. Bu mantarı bizim gibi Araplarda çok seviyor. Biz burada 80 TL’ye veriyoruz. Orada ise duyduğumuz kadarıyla 500 TL’ye satılıyormuş” dedi.

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Toprağın yüzüne çıkmadığı için dolaman mantarını herkes bulamaz diyen Evci, bu mantarı toplamanın ilmini bilmek gerekiyor. Yoksa kesinlikle bulamazsınız. Ellerimizdeki baston veya demir çubuklarla toprağa vurarak bulunuyor. Bu mantar Karaman’dan sonra Gaziantep ve Şanlıurfa taraflarında da bulunuyor. Bu mantar Mart ayında başlar çıkmaya Nisan ayının sonunda da biter" diye konuştu.

Dolaman mantarının çok lezzetli olduğunu belirten Evci, mantarı yiyen tadını çok iyi bilir. Ben bir kırmızı ete değişmem” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolaman mantarı Karaman

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