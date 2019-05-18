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Karaman'da vatandaşlar intihar girişimini izleyip, görüntülediler

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GÜNDEM  | 18.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

Karaman’da intihara kalkışan genci, yakınları ikna ederek aşağıya indirdi. Vatandaşların cep telefonlarıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle M.C.I. (24), isimli genç intihar etmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Gencin intihara kalkıştığını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLADILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri hemen caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekibi de gencin atlama ihtimaline karşı yere branda açtı. İntihara kalkışan genci ikna çabaları devam ederken, vatandaşların cep telefonlarıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

YAKINLARI TARAFINDAN İKNA EDİLDİ

Bu arada intihara kalkışan gencin bir ara oturduğu yerden ayaklarını aşağıya doğru sarkıtması herkesin yüreğini ağzına getirdi. Bir süre sonra genç, çatıya çıkan yakınları tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Genç, daha sonra olay yerinde bekleyen ambulansa alınarak Karaman Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay, nedeniyle trafiğe kapatılan cadde yeniden ulaşıma açıldı. (DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman intihar

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