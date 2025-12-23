Karaman'ın köyü kutupları aratmıyor! Güneş 12:30'da doğup, 15:30'da batıyor

Coğrafi konumu nedeniyle Daran köyünde güneş öğle saatlerinde doğuyor ve kısa süre sonra da batıyor. Köyün doğusunda ve güneyinde bulunan yüksek rakımlı dağlar nedeni ile gün boyu yaklaşık 3 saat güneş gören köy halkı ise bu duruma alıştıklarını söylüyor.

TÜRKİYE'NİN EN AZ GÜNEŞ ALAN KÖYÜ

Köy muhtarı Bahadır Yunt konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yunt, 90 hane ve 300 nüfusa sahip olan köylerinin Türkiye'de en az güneş alan köy olduğunu söyledi.

"2 AY BOYUNCA KÖYÜMÜZ SADECE 3 SAAT GÜNEŞİ GÖRÜYOR"

Yunt, köylerine güneşin bu aylarda saat 12.30'da doğduğunu 15.30'da da tekrar battığını belirterek, "Her yıl yaklaşık 2 ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece 3 saat gibi bir süre görüyor. Ocak ayından sonra güneş sabah 9'da doğmaya başlıyor. Fazla güneş almak için ilkbaharın biran önce gelmesini bekliyoruz" dedi.

"ARALIK AYININ BİTMESİNİ BEKLİYORUZ"

Köy sakinlerinden İbrahim Baysal da yaklaşık 1 saat önce köylerine güneşin doğduğunu anlatarak, "Şu an da güneş var. Birazdan saat 15.30'a doğru güneş batmış olacak.

Köy halkı olarak biran önce Aralık ayının bitmesini bekliyoruz. Çünkü 21 Aralık'tan sonra daha fazla güneş almaya başlıyoruz" diye konuştu.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır