Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Karaman'ın köyü kutupları aratmıyor! Güneş 12:30'da doğup, 15:30'da batıyor

Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Daran köyü, Türkiye'nin en az güneş alan köyü. Köyün bu özelliği ise adeta kutupları aratmıyor. Köyde bu aylarda güneş saat 12:30'da doğuyor, 15:30'da ise batıyor. Konuyla ilgili olarak açılmalarda bulunan köy muhtarı Bahadır Yunt, "Her yıl yaklaşık 2 ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece 3 saat gibi bir süre görüyor" dedi. Aralık ayının bitmesini beklediklerini söyle köy sakini, "21 Aralık'tan sonra daha fazla güneş almaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaman'ın köyü kutupları aratmıyor! Güneş 12:30'da doğup, 15:30'da batıyor

Coğrafi konumu nedeniyle Daran köyünde güneş öğle saatlerinde doğuyor ve kısa süre sonra da batıyor. Köyün doğusunda ve güneyinde bulunan yüksek rakımlı dağlar nedeni ile gün boyu yaklaşık 3 saat güneş gören köy halkı ise bu duruma alıştıklarını söylüyor.

Karaman ın köyü kutupları aratmıyor! Güneş 12:30 da doğup, 15:30 da batıyor 1

TÜRKİYE'NİN EN AZ GÜNEŞ ALAN KÖYÜ

Köy muhtarı Bahadır Yunt konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yunt, 90 hane ve 300 nüfusa sahip olan köylerinin Türkiye'de en az güneş alan köy olduğunu söyledi.

Karaman ın köyü kutupları aratmıyor! Güneş 12:30 da doğup, 15:30 da batıyor 2

"2 AY BOYUNCA KÖYÜMÜZ SADECE 3 SAAT GÜNEŞİ GÖRÜYOR"

Yunt, köylerine güneşin bu aylarda saat 12.30'da doğduğunu 15.30'da da tekrar battığını belirterek, "Her yıl yaklaşık 2 ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece 3 saat gibi bir süre görüyor. Ocak ayından sonra güneş sabah 9'da doğmaya başlıyor. Fazla güneş almak için ilkbaharın biran önce gelmesini bekliyoruz" dedi.

Karaman ın köyü kutupları aratmıyor! Güneş 12:30 da doğup, 15:30 da batıyor 3

"ARALIK AYININ BİTMESİNİ BEKLİYORUZ"

Köy sakinlerinden İbrahim Baysal da yaklaşık 1 saat önce köylerine güneşin doğduğunu anlatarak, "Şu an da güneş var. Birazdan saat 15.30'a doğru güneş batmış olacak.

Karaman ın köyü kutupları aratmıyor! Güneş 12:30 da doğup, 15:30 da batıyor 4

Köy halkı olarak biran önce Aralık ayının bitmesini bekliyoruz. Çünkü 21 Aralık'tan sonra daha fazla güneş almaya başlıyoruz" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Karaman! Bu köy 2 ay güneş görmüyor! Yer: Karaman! Bu köy 2 ay güneş görmüyor!
TDK duyurdu: Yılın kelimesini halk seçecek!TDK duyurdu: Yılın kelimesini halk seçecek!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karaman Güneş köy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.