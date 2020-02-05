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Karan haberleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i üzüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 16:07 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Burak Özçivit, hem kendisini hem de eşi Fahriye Evcen'i üzen olayı açıkladı.

Karan haberleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i üzüyor

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan yakışıklı oyuncu hem kendisini hem de eşi Fahriye Evcen'i üzen olayı açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre; muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Özçivit, “Her şey çok güzel gidiyor babalık çok güzel bir duygu inşallah herkese nasip olur. Gündüz set, gece Karan ile vakit geçiriyorum. Karan hem anneci, hem babacı” dedi.

Burak Özçivit açıkladıKaran bebeğin paylaşımlarının çok konuşulması üzerine yorum yapan oyuncu, “Nazara inanıyoruz ama çok dua ediyoruz bu konuda, çok dikkatliyiz'' dedi. Muhabirlerin, Karan bebeğe gelen reklam teklifleri sorusuna ise “yalan yanlış haberler yapılıyor, çocuğumun para ile gündeme gelmesini istemiyorum bu durum Fahriye ile beni çok üzüyor” tarzında konuştu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Burak Özçivit karan, Burak Özçivit'in oğlu,

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