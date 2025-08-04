Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Karanlık sularda şaşırtan keşif! Deniz resmen ikiye bölündü: Aynı tür ancak farklı uzuvlar

Arktik Okyanusu’nun derinliklerinde, gözle görülmeyen bir sınır aynı türden denizanalarını ikiye ayırıyor. Bilim insanları, başlarında topuz benzeri çıkıntı olan ve olmayan denizanalarının 47. kuzey enleminin iki tarafında kesin çizgilerle dağıldığını keşfetti.

Karanlık sularda şaşırtan keşif! Deniz resmen ikiye bölündü: Aynı tür ancak farklı uzuvlar
Çiğdem Sevinç

Arktik Okyanusu'nun karanlık ve buz gibi sularında, çıplak gözle görülmeyen bir sınırın, aynı türe ait denizanalarının dağılımını ayırdığı ortaya çıktı.

Avustralya Batı Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Javier Montenegro liderliğindeki bir ekip, Botrynema brucei ellinorae adlı derin deniz denizanası alt türünü inceledi. Elde edilen bulgular, bilim dünyasında heyecan yarattı: Aynı genetik soy hattına ait olmalarına rağmen, bu denizanalarının fiziksel görünümlerinde belirgin bir farklılık gözlemlendi ve bu farklılık tam 47. kuzey enlemi civarında bir sınırla net bir şekilde ayrılıyor.

Karanlık sularda şaşırtan keşif! Deniz resmen ikiye bölündü: Aynı tür ancak farklı uzuvlar 1

ÇIKINTISI OLANLAR KUZEYDE, OLMAYANLAR GÜNEYDE

Araştırma gemileri ve uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla yapılan gözlemler, denizanalarının bir kısmının başlarında topuz benzeri bir çıkıntıya sahip olduğunu, diğerlerinde ise bu çıkıntının bulunmadığını gösterdi. Ancak en çarpıcı detay, topuzsuz bireylerin hiçbirinin 47. enlemin güneyinde görülmemesi.

Genetik analizler ise bu iki morfolojik formun aslında aynı genetik kökene sahip olduğunu ortaya koydu. Yani söz konusu fark, genetik değil; muhtemelen çevresel veya evrimsel bir adaptasyon sonucu ortaya çıkmış durumda.

Karanlık sularda şaşırtan keşif! Deniz resmen ikiye bölündü: Aynı tür ancak farklı uzuvlar 2

DERİN DENİZLERDE GÖRÜNMEYEN BİR BARİYER

Montenegro, bu gözlemin Atlantik Okyanusu’nda şimdiye dek fark edilmemiş derin denizsel bir sınırı işaret ettiğini belirtti:

“47 derece kuzeyin üzeri ve altındaki şekil farkları, deniz yaşamının düşündüğümüzden daha keskin ve görünmez sınırlarla şekillendiğini gösteriyor olabilir.”

Bilim insanları, bu görünmez sınırın olası nedenleri arasında, Kuzey Atlantik Akıntısı’nın geçtiği bölgeyi işaret ediyor. Söz konusu akıntı, soğuk kuzey sularıyla daha sıcak güney suları arasında bir geçiş kuşağı oluşturuyor ve bu da canlıların dağılımında belirleyici bir faktör haline geliyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zekaya meydan okudular! 'İlla elleyecen, tıpıldayacan'Yapay zekaya meydan okudular! 'İlla elleyecen, tıpıldayacan'
600 yıl sonra uyandı! Metrelerce havaya püskürttü600 yıl sonra uyandı! Metrelerce havaya püskürttü

Anahtar Kelimeler:
denizanası deniz okyanus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
4 yıllık eğitim için 50 bin TL yetiyor! "Bizi ihbar edemezler"

4 yıllık eğitim için 50 bin TL yetiyor! "Bizi ihbar edemezler"

Kira artış oranı belli oldu

Kira artış oranı belli oldu

Karanlık sularda şaşırtan keşif! Deniz resmen ikiye bölündü

Karanlık sularda şaşırtan keşif! Deniz resmen ikiye bölündü

600 yıl sonra uyandı! Metrelerce havaya püskürttü

600 yıl sonra uyandı! Metrelerce havaya püskürttü

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Evlerinin altında binlerce var! Dışarı bile çıkamıyorlar...

Evlerinin altında binlerce var! Dışarı bile çıkamıyorlar...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.