Karantina döneminde daha iyi hissetmenizi sağlayacak etkinlikler! Albüm, tarif...

Evde geçirilen saatlerin artmasıyla birlikte ruh halinizde dalgalanmaların olması çok normal. Günlük hayatımızı canlandıracak ve aslında çok basit olan küçük alışkanlıklarla kendinizi daha iyi hissedebilir ve üretkenliğinizi artırabilirsiniz. İşte bakış açınızı değiştirecek ve mutluluk seviyenizi yükseltecek o fikirler...

DEKORASYON YAPMAK

Geri plana attığınız dekorasyon fikirlerini hayata geçirmenin tam zamanı! İster odalarınızda ister balkonunuzda yapacağınız değişikliklerle harika hissedebilirsiniz.

ŞÜKÜR LİSTESİ OLUŞTURMAK

Beyinle ilgili yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan bu fikir, oldukça güzel sonuçlar veriyor. Her gece yatmadan önce sahip olduğunuz güzellikleri listeleyin. Sonuç harika olacak!

YENİ TARİFLER DENEMEK

Mutfakta zaman geçirmek ve yemek yapmak için usta bir aşçı olmak zorunda değilsiniz. Evdeki malzemelerle yeni tarifler deneyebilir ve hem kendinizi hem de ailenizi yeni tatlarla tanıştırabilirsiniz.

HEDİYELER HAZIRLAMAK

Hepimiz sevdiklerimize kavuşmak için gün sayıyoruz. Görüşmelerinizin teknolojik aletlerle sınırlı olduğu karantina sürecinde, arkadaşlarınıza el emeği hediyeler hazırlayabilir ve hazırladığınız şeyleri armağan ettiğiniz günleri hayal edebilirsiniz.