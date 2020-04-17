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Karantina döneminde daha iyi hissetmenizi sağlayacak etkinlikler! Albüm, tarif...

Tarkan Temur Tarkan Temur
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Salgından korunmak için evlerde kaldığınız dönemde, zaman zaman motivasyonunuz düşebilir ve olumsuz fikirlere kapılabilirsiniz. Dışarıda yapmayı planladığınız etkinlikleri ertelemek zorunda kalmanız moralinizi bozmasın! Karantina sürecinde kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak harika alternatifler olduğunu biliyor muydunuz?

Karantina döneminde daha iyi hissetmenizi sağlayacak etkinlikler! Albüm, tarif...

Evde geçirilen saatlerin artmasıyla birlikte ruh halinizde dalgalanmaların olması çok normal. Günlük hayatımızı canlandıracak ve aslında çok basit olan küçük alışkanlıklarla kendinizi daha iyi hissedebilir ve üretkenliğinizi artırabilirsiniz. İşte bakış açınızı değiştirecek ve mutluluk seviyenizi yükseltecek o fikirler...

DEKORASYON YAPMAK

Görsel 1

Geri plana attığınız dekorasyon fikirlerini hayata geçirmenin tam zamanı! İster odalarınızda ister balkonunuzda yapacağınız değişikliklerle harika hissedebilirsiniz.

ŞÜKÜR LİSTESİ OLUŞTURMAK

Görsel 2

Beyinle ilgili yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan bu fikir, oldukça güzel sonuçlar veriyor. Her gece yatmadan önce sahip olduğunuz güzellikleri listeleyin. Sonuç harika olacak!

YENİ TARİFLER DENEMEK

Görsel 3

Mutfakta zaman geçirmek ve yemek yapmak için usta bir aşçı olmak zorunda değilsiniz. Evdeki malzemelerle yeni tarifler deneyebilir ve hem kendinizi hem de ailenizi yeni tatlarla tanıştırabilirsiniz.

HEDİYELER HAZIRLAMAK

Görsel 4

Hepimiz sevdiklerimize kavuşmak için gün sayıyoruz. Görüşmelerinizin teknolojik aletlerle sınırlı olduğu karantina sürecinde, arkadaşlarınıza el emeği hediyeler hazırlayabilir ve hazırladığınız şeyleri armağan ettiğiniz günleri hayal edebilirsiniz.

ONLİNE EĞİTİMLERE KATILMAK

Görsel 5

İster mesleki ister hobi amaçlı olsun, yeni bilgiler öğrenmek oldukça zevk verici bir eylemdir. Size uygun olduğunu düşündüğünüz online eğitimlere katılıp sertifikalar alarak başarmanın o eşsiz hisleriyle öz güveninizi artırabilirsiniz.

YENİ BİR MÜZİK ALETİ ÇALMAK

Görsel 6

İlkokulda başarısızlıkla sonuçlanan flüt çalma deneyiminden sonra pes edenlerden ya da uzun zamandır müzikle uğraşmak isteyenlerdenseniz bu alternatif tam size göre! Gitar, kalimba, saz… Keşfettiğiniz seslerle ruhunuzu besleyebilirsiniz.

FOTOĞRAF ALBÜMLERİNİ DÜZENLEMEK

Görsel 7

Çocukken yaptığınız şirinlikler, özlediğiniz yerler... Yoğun bir tempoda geçen hayatınızın yavaşladığı şu dönemde, ailenizle birlikte eski fotoğraflara bakarak keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz.

NEFES EGZERSİZLERİ YAPMAK

Görsel 8

Harika hissetmek için yapılabilecek en kolay şeylerden biri derin derin nefes almak. Sizi rahatlatacak ve olumlu düşüncelere sevk edecek bu eylemi, doğru şekilde yapabilmek için nefes egzersizi konulu videoları izleyebilirsiniz.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ HAZIRLAMAK

Görsel 9

Teninizin ferahlaması, iyi hissetmenin yollarından biridir. Uzmanlar tarafından verilen ve doğal ürünlerle hazırlayabileceğiniz bakım kürleriyle cildinizi şımartabilir ve muhteşem hissedebilirsiniz.

MEDİTASYONUN SİHRİNİ KEŞFETMEK

Görsel 10

Endişe, stres gibi pek çok olumsuz duygudan arınmanın en güzel yollarından biri olan meditasyona başlamak için en ideal zaman olabilir. Meditasyon hareketleri sayesinde ruhunuzu dinlendirebilir ve pozitif duygularla dolabilirsiniz.

YENİ BİR HOBİ EDİNMEK

Görsel 11

Resim çizmek, etamin yapmak ya da örgü örmek… Size hitap eden bir hobi edinerek üretmenin muazzam gücünden faydalanabilirsiniz. Şimdiye kadar keşfedilmemiş bir yeteneğinizi keşfederek kim bilir belki yeni bir iş sahibi bile olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
karantina, koronavirüs, evde yapılacak etkinlikler,

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