Karantina en çok ona yaradı! Khaby Lame hiç konuşmadan milyonlarca takipçiye ulaştı!

Sosyal medyada aktif olan hemen hemen herkes Kahby Lame'in videolarına rastlıyor. Khaby Lame'in videoları mizah sayfalarında sıklıkla paylaşılıyor. Hem Tiktok hem de Instagram'da oldukça geniş takipçi kitlesine sahip olan Khaby Lame'in hikayesi işinden kovulmakla başladı. Babası yeni bir iş bulması için diretse bile Lame, Tiktok'a video çekmek konusunda kararlıydı. İşte detaylar...

KHABY LAME HİÇ KONUŞMADAN MİLYONLARCA TAKİPÇİYE ULAŞTI!

Khaby Lame, sosyal medyada yayınlanan hayatı pratikleştirme videolarına gösterdiği tepkiler ile dünyaca tanınan bir isim haline geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, günlük hayatta karşılaşılan ve çözümü oldukça basit olan durumları zor yoldan çözmeye çalıştıkları anları videoya çekip sosyal medyadan yayınladı. Lame ise bu kullanıcılara tepki olarak, yapılan yanlışın doğrusunu gösterdiği videoları hiç konuşmadan çekip sosyal medyadan yayınladı. Lame'in tepkileri sosyal medyada bir anda viral oldu. Lame Tiktok'ta ve Instagram'da milyonlarca kişi tarafından takip edilirken paylaştığı videoların toplam beğeni sayısı milyara ulaştı.

Kısa süre içerisinde büyük bir kitle tarafından izlenen Lame, birçok Tiktoker'ı geride bıraktı. Instagram'da 47,1 milyon takipçisi olan Lame'in fotoğrafları milyonlarca beğeni alıyor. Instagram ve Tiktok'a attığı videoları milyonlarca kez izlenen Khaby Lame'in Tiktok'ta 113.8 milyon takipçisi bulunuyor. Lame, "khaby00" kullanıcı adı ile Instagram'da, "khaby.lame" kullanıcı adı ile Tiktok'ta paylaşım yapıyor.

Kısa süre içerisinde ününe ün katan Lame aynı zamanda Formula 1 sürücüsü Charles Leclerc, Cristiano Ronaldo, Alessandro Del Piero, Paulo Dybala, CZN Burak, Naomi Campbell ve daha birçok yıldız isimle bir araya geliyor, video çekiyor.

KHABY LAME KİMDİR?

9 Mart 2000'de Senegal doğumlu Lame 21 yaşındadır.Lame, küçük yaşlardayken ailesiyle beraber İtalya'ya göç etti. Bir fabrikaya CNC tezgah operatörü olarak çalışan Lame 2020 Mart ayında işini kaybedince sosyal medyaya video çekmeye başladı ve kısa sürede dünyaca tanınan bir isim haline geldi.



