Karantinada evde yapılacak aktiviteler! Karakalem çizim teknikleri nelerdir? Karakalem çizimleri için püf noktaları

Resim yetenekle harmanlanan bir sanat dalıdır. Bu eylemi meslek haline getirenler olduğu gibi hobi olarak resim yapmak isteyenlerin sayısı da azımsanmayacak derecededir. Resmin başlangıç aşaması olarak görülen karakalem çizimler hakkında resim eğitmeni ve ressam Gökhan Sarpkaya önemli açıklamalarda bulundu. Karakalem çizimlere başlamak isteyenler için işin püf noktalarını paylaştı.

KARAKALEM ÇİZİME NASIL BAŞLANIR?

Karakalem resim çizmek için ilk adım her zaman çok önemlidir. Başlangıç için desen yaparken, geometrik çizimlerin doğru olarak çizilmesi püf noktaları arasında sayılır. En çok kullanılacak üç tane geometrik şeklin çizimi dikdörtgenler prizması, küre ve silindir olarak karşımıza çıkar.

KARAKALEMDE GEOMETRİK ŞEKİLLER NASIL ÇİZİLİR?

Dikdörtgenler prizması çizerken bir yer düzlemiyle çizime başlanmalıdır. Yer düzlemine tam 90 derecelik açıyla gelen bir dik çizgi çekilir. Ardından sağ ve sol tarafa giden iki tane kaçış çizilir. Prizmaya devam etmek için ilk alınan dike baş kazandırılır. Sol ve sağ tarafa çizgi çekip dikdörtgen prizmasının çizimi için iskelet oluşturulur.