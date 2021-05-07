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Karantinada evde yapılacak aktiviteler! Karakalem çizim teknikleri nelerdir? Karakalem çizimleri için püf noktaları

Seray Üstün Seray Üstün
07.05.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkili olmasıyla beraber evde geçirilen zaman arttı. Özellikle pandeminin etkilerini azaltmak için getirilen kısıtlama uygulamalarında insanlar kendilerine yeni hobiler edinmeye başladı. Psikolojik sağlığını korumak ve stres atmak isteyenler resme yöneldi.

Resim yetenekle harmanlanan bir sanat dalıdır. Bu eylemi meslek haline getirenler olduğu gibi hobi olarak resim yapmak isteyenlerin sayısı da azımsanmayacak derecededir. Resmin başlangıç aşaması olarak görülen karakalem çizimler hakkında resim eğitmeni ve ressam Gökhan Sarpkaya önemli açıklamalarda bulundu. Karakalem çizimlere başlamak isteyenler için işin püf noktalarını paylaştı.

KARAKALEM ÇİZİME NASIL BAŞLANIR?

Karakalem resim çizmek için ilk adım her zaman çok önemlidir. Başlangıç için desen yaparken, geometrik çizimlerin doğru olarak çizilmesi püf noktaları arasında sayılır. En çok kullanılacak üç tane geometrik şeklin çizimi dikdörtgenler prizması, küre ve silindir olarak karşımıza çıkar.

KARAKALEMDE GEOMETRİK ŞEKİLLER NASIL ÇİZİLİR?

Dikdörtgenler prizması çizerken bir yer düzlemiyle çizime başlanmalıdır. Yer düzlemine tam 90 derecelik açıyla gelen bir dik çizgi çekilir. Ardından sağ ve sol tarafa giden iki tane kaçış çizilir. Prizmaya devam etmek için ilk alınan dike baş kazandırılır. Sol ve sağ tarafa çizgi çekip dikdörtgen prizmasının çizimi için iskelet oluşturulur.

Silindir çizerken, dikey aks ve iki tane yatay aks çizilir. Tavanda ve tabanda yatay aks ve bunlara dik gelen bir dikey aks olduğu düşünülmeli ve buna göre çizilmelidir. Silindiri çizerken, görüş hizanıza daha yakın olan elips ne kadar darsa, aşağı doğru inen elips mutlaka genişlemek zorundadır.

Küre (daire) çizmek son derece basit bir kareden çıkar. Yapılması gereken sadece bir kare oluşturmaktır. Kareyi oluşturduktan sonra bir köşeden diğer köşeye diyagonal çizgiler çekilir. Çizgilerin kesişme noktaları bu çizimin merkez noktasını belirleyecektir. Oluşan iskeletin üzerine küre form çizimi yapılır.

KARAKALEMDE GEOMETRİK ŞEKİLLER NASIL GÖLGELENDİRİLİR?

Bir dikdörtgenler prizmasına tek yönlü ışık uygulamak için, biraz arkadan ışık aldığını düşünürsek, ilk olarak üst yüzeye vuracaktır. Dolayısıyla üst yüzey en aydınlık kısım olacaktır. Zemine vuran ışık yansıdığında, dikdörtgenler prizmasının yan yüzeyine ulaşacaktır ve burası orta değer olacaktır. Arka taraf ise hiçbir şekilde ışık almayan bölge olacağı için koyu bir bölge olacaktır.

Küreyle alakalı bir örnek çalışırken, yine aynı yönden ışık aldığını düşünürsek, yuvarlak formların gölgesi formun kendisi gibi bir gölge oluşturur. Bunun üst kısmı ışığı aldığı için açık, alt kısmıysa koyu bir anlatım taşıyacaktır.

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