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Beden dilinde poker face nedir? Poker face ne zaman ortaya çıktı?

Seray Üstün Seray Üstün
07.05.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşünce ve duygular, beden aracılığıyla kendisini dış dünyaya gösterir. Düşündükleriniz ve hissettikleriniz, yüzünüzle, bedeninizle ve sesinizle dış dünyaya yansır. Jest ve mimikleriniz siz saklamaya çalışsanız dahi bir şekilde anlaşılır. Karşınızdaki kişinin sizi bir kitap gibi okumasını ve anlamasını istemiyorsanız bu yöntem tam size göre!

Poker, şans, sinir hakimiyeti ve taktiğe dayalı bir iskambil oyunudur. Birçok poker oynama çeşitleri vardır; genelde en çok bilineni ve oynananı Texas Hold’em'dir. Ancak bütün oyunlarda amaç en iyi beşli seriyi yapmaktır. Bu oyun aracılığıyla ‘poker face’ terimi günlük kullanımdaki yerini almıştır. Liderlik koçu Vedat Erol, poker face terimi ve bunun günlük hayattaki etkileri hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

POKER FACE NEDİR?

Poker face, düşüncelerin ve duyguların dış dünyada algılanmaması için bilinçli olarak yönetilmesi demektir. O anda çok seviniyor, duygularınız patlama yaşıyor olabilir. Ancak dış dünyanın bunu algılamasını istemezseniz, bunun yüzünüze ve bedeninize yansımasına izin vermezsiniz. Bu geliştirilebilecek bir beceridir. Hangi işe yarayacağı, tamamen kişinin amacıyla ilgilidir, üzerinde çalışıldığında yapılabilir.

Coşkulu insanların bu konuda daha çok çalışması gerekebilir. Analitik insanların ise zaten bu konuda özel bir becerileri vardır. Duygularını ifade etmede biraz daha avantajları vardır.

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