Karantinada oruç tutarak formda kalmanın ipuçları

Diyetisyen Nursena Altunsu, koronavirüs salgınında önemi giderek artan güçlü bağışıklık sisteminin, ramazan ayında da korunması için iftar ve sahurda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Dyt. Altunsu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle hâlihazırda değişen beslenme düzeninin, Ramazan ayının gelmesiyle tekrar değişime uğrayacağını belirterek “Bu nedenle oruç tutarken uzun süreli açlık durumunun getirebileceği sağlık problemlerine karşı alınabilecek en etkili tedbir besin çeşidi ve miktarına daha çok dikkat etmektir. Ramazan ayı boyunca beslenme düzeni, sahur ve iftar olmak üzere iki ana öğün, iftar sonrası bir veya iki ara öğün olacak şekilde planlanmalıdır” diye konuştu.

SAHURDAN HEMEN SONRA UYUMAYIN

Sahurda hem tokluk süresini artıracak hem de protein ihtiyacını karşılayacak yumurta, peynir, süt gibi besinlerin mutlaka yer alması gerektiğine işaret eden Dyt. Altunsu, şu bilgileri paylaştı:

"Ayrıca sağlıklı karbonhidrat kaynakları olan ve yüksek lif içeriği ile bağırsak sağlığımızı koruyacak tam tahıllı ekmek, yulaf ezmesi, mevsim meyve ve sebzeleri de porsiyona dikkat edilerek tüketilmelidir. Bilişsel sağlık kontrolü ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi için ceviz, çiğ badem/fındık, zeytin tüketimine de önem verilmelidir. Mideyi rahatlatmak için doktor veya diyetisyene danışarak 1-2 kupa rezene, melisa, papatya, ıhlamur, hibiskus çayları tercih edilebilir. Sahur sonrası 30-45 dakika beklenmeli, hemen yatılmamalıdır.”