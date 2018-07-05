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Karatay açıkladı: "Bu tür besinleri tükettikçe kısalırsınız"

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Uzun boylu olmak için protein tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Canan Karatay, boyu kısaltan besin türünü de açıkladı. Bunların yanı sıra şekerin zararlarından epey bahseden Prof. Dr. Canan Karatay su içmenin ve yürümenin önemini de atlamadı.

Karatay açıkladı: "Bu tür besinleri tükettikçe kısalırsınız"

Canan Karatay, hemen hemen her konuşmasında insanları şekerin zararları konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Vücuttaki ekmeğin, şekerin ve işlenmiş tüm gıdaların kanser yaptığını belirten hocamız: " “Kanser hücrelerini şeker besler. Bunlardan uzak durursak kanserden kurtuluruz. Her gün 20 dakika kendi temponuzda yürümeniz yeterli. En önemli faktörlerden biri de her gün yeterli likit almanız, yani su içmeniz çok önemli. Bütün işlenmiş karbonhidratlar ve bütün işlemiş unlar tehlikelidir. Bir de bunlarla yapılan ekmeklerin içinde çok fazla katkı maddeleri vardır” diyor.

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Gelişim çağında olanların uzun boylu olmak için bolca protein tüketmeleri gerektiğini söyleyen Karatay, “Boyunuzun uzaması için yağ ve protein yiyeceksiniz. Karbonhidrat yedikçe kısalırsınız” şeklinde vatandaşları uyarıyor.

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Yanlış beslenmenin şeker hastalığına yol açtığını savunan Karatay, bu rahatsızlığın başlıca kanser sebebi olduğunu dile getiriyor. Aynı zamanda kilolarından arınmak isteyenlere de bazı önerilerde bulunuyor Karatay:

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“Yaza fit girmek diye bir aldatmaca olamaz. Hayat boyunca sizin fit olmanız lazım, sağlıklı beslenmeniz lazım. Sağlıklı bir Karatay kahvaltısı yedikten sonra zaten doğal olarak fit olursunuz. Göbeğinizde, karaciğerinizdeki yağlarda gider. Bütün hastalıklardan kurtulursunuz” diye müjdeyi de veriyor.

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