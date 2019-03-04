Karda mahsur kalan adam ve köpeği yemek sosu yiyerek hayatta kaldı

36 yaşındaki Jeremy Taylor ve köpeği Ally evlerinden benzin almak için ayrıldılar ancak benzin istasyonuna ulaşamadan yolda kaldılar.
Karın bastırmasıyla araçlarında mahsur kalan adam ve köpeği için polise kayıp ihbarında bulunuldu.
Bunun üzerine polis adam ve köpeğini aramaya başladı. 5 gün sonra bulunan ikilinin sağlık durumunun iyi olduğu ancak aç kaldıkları belirtildi.
Taylor'ın cep telefonu taşımadığı vurgulanırken, kar yağmaya başladıktan sonra bir kaç kez yürümeyi denedikleri ancak köpekle birlikte karda yürümenin zor olduğu aktarıldı.
Taylor araçta bir kaç paket taco sosu olduğunu beş gün boyunca bununla idare ettiklerini söyledi.
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