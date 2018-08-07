YEMEK

Kardashian yarı çıplak öyle bir şey yaptı ki...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki Kim Kardashian'ın yaptığı bir şey olay olmasın. Bu sefer mutfakta iç çamaşırıyla verdiği poz takipçilerin diline düştü.

Kardashian yarı çıplak öyle bir şey yaptı ki...

Kim Kardashian iç çamaşırlarıyla mutfağa girip şöyle güzel bir kakaolu kek yapmış anlaşılan. Bu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen Kim, gene takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı.

115 milyon takipçi olunca ister istemez eleştiren de kötü yorum yapanda arada çıkıyor tabii... Mutfaktaki yemek yaparkenki paylaşımı sayısız like alsa da eleştiri yağmuru da peşinden geldi hani:

kim

"Kim iç çamaşırlarıyla mutfağa girer ki", " Yemek yapamadığını bütün o yemekleri yemediğini kendin de biliyorsun" gibi benzer yorumlar vardı. Gözlerimiz bu süreçte Demet Akalın'ı aradı ancak sanırız kraliçe bu paylaşımın gerisinde kaldı :)

Peki mutfakta poz veren hafızalarımıza kazınmış başka kimler var?

Tabii ki Ajda Pekkan

ajda

Süperstarımızın bu mutfaktaki duruşu epeyce konuşulmuştu. Yıldız isim "Yemek de yaparım kariyer de" diyerek son noktayı koydu!

Neslihan Atagül

neslihan

Krep benim işim diyor adeta... Siz de en güzel krebi kendi mutfağınızda pişirmek için tıklayın.

Saadet Işıl Aksoy

Saadet

Ne de güzel duruyor o biber dolmaları!

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Anahtar Kelimeler:
kim kardashian mynetyemek

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