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Kardeş Çocukları'na flaş transfer! Cem Davran hangi rolde oynayacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 29.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

Star TV'de Ekim ayında 2. sezonuyla ekrana gelecek olan Kardeş Çocukları dizisine ünlü bir oyuncu katuldı.

Kardeş Çocukları'na flaş transfer! Cem Davran hangi rolde oynayacak?

Star TV'nin sevilen dizisi "Kardeş Çocukları" dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu.

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu ve Berkay Hardal'ın yer aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Kardeş Çocukları" dizisine oyuncu Cem Davran dahil oldu. Davran dizide yaptığı kötülüklerle tansiyonu artıracak olan Adnan karakterine hayat verecek.

dem-davram

Ayrıca dizinin yeni sezon çekimlerinin 26 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.


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