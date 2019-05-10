Kardeş Çocukları'nda Berkay Hardal hangi rolde oynayacak?

Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Kardeş Çocuklarının 16.bölümünde Berkay Hardal canlandıracağı Savaş Ekim karakteriyle seyirciyle buluşacak.

Genç yaşına rağmen karanlık bir geçmişe sahip olan Savaş Ekim'in yolu dizide Umay Karay'la buluşacak. Bir tamirhanede tamirci olarak çalışan Savaş, Umay'dan gelen teklifle yeni bir hayata hızlı geçiş yapacak. Büyük oyunun bir parçası olarak aileye giren Savaş'ın, Hayat'la tanışması dizide yeni bir fırtınanın habercisi olacak.

Yönetmenliğini Faruk Teber'in, senaryosunu Sırma Yanık'ın üstlendiği "Kardeş Çocukları" her Pazar saat 20.00'da Star’da.



