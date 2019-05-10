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Kardeş Çocukları'nda Berkay Hardal hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 10.05.2019 00:28 | Son Güncelleme

Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu'nun üstlendiği Pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımı "Kardeş Çocukları"nın kadrosuna genç oyuncu Berkay Hardal dahil oldu. Berkay Hardal'ın dizide hangi rolü oynayacağı belli oldu.

Kardeş Çocukları'nda Berkay Hardal hangi rolde oynayacak?

Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Kardeş Çocuklarının 16.bölümünde Berkay Hardal canlandıracağı Savaş Ekim karakteriyle seyirciyle buluşacak.

Genç yaşına rağmen karanlık bir geçmişe sahip olan Savaş Ekim'in yolu dizide Umay Karay'la buluşacak. Bir tamirhanede tamirci olarak çalışan Savaş, Umay'dan gelen teklifle yeni bir hayata hızlı geçiş yapacak. Büyük oyunun bir parçası olarak aileye giren Savaş'ın, Hayat'la tanışması dizide yeni bir fırtınanın habercisi olacak.

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Yönetmenliğini Faruk Teber'in, senaryosunu Sırma Yanık'ın üstlendiği "Kardeş Çocukları" her Pazar saat 20.00'da Star’da.


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