Kardeş hareketi! Minik bikinileriyle resmen şov yaptı

Model kardeşler, Bronte Beach'te sansasyonel figürlerini sergilerken Natasha'nın markasını temsil ettiler.
En sevdiği siyah takımlarından birini giyen 32 yaşındaki Natasha,kıvrımlarını gösterirken sahil boyunca kasıp kavurdu.
Kumsalda tamamen makyajsız olan Natasha, ten rengi doğal güzelliğiyle adeta parladı.
Natasha plajın keyfini sürerken, küçük kız kardeşi Oakley'nin minik yeşil bikinisiyle hayran bıraktı.
21 yaşındaki kardeş, kendinden emin bir şekilde giysinin içinde suya girip çıkarken utangaç olmadığını kanıtladı.
Tıpkı kız kardeşi gibi, genetik olarak kutsanmış model, tuzlu su sarı buklelerini geriye doğru kaydırırken tamamen makyajsızdı.