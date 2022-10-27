Kardeş Payı'nın aşık Tarık'ını bir de şimdi görün! Son haliyle şaşkına çevirdi

Kardeş Payı dizisindeki oyunculuğuyla gönülleri fetheden Tarık Bayrak, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, son haliyle dikkat çekti.

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tarık Bayrak, aslen Ordulu. Henüz 8 yaşındayken kameralarla tanışan Tarık Bayrak, Çalıkuşu dizisinde Burak Özçivit'in küçüklüğüne hayat vermişti.

Akasya Durağı, Sevdam Alabora, Mahpeyker Kösem Sultan gibi yapımlarda rol alan Tarık Bayrak, esas ününü Kardeş Payı dizisi ile yakaladı.

Kardeş payı dizisinde rol aldığı yıllarda lise öğrencisi olan Tarık Bayrak, Ahi Evran Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'ni bitirdi.

Şimdilerde 21 yaşında olan genç yıldız, Nişantası Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü okuyor.

Instagram'da hayatına dair kareler paylaşan Tarık Bayrak'ın pozlarına ''Koca adam olmuş'' ve ''Hâlâ çok yakışıklı'' gibi yorumlar yapılıyor.



