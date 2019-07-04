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Kardeşi olduğuna pek de sevinmeyen bu minikler yüzünüzü güldürecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 04.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Herkes bir kardeşi olsun ister ama pabucunun dama atılacağı fikri onları bu istekten alıkoyabilir. Bu nedenle tek çocuk olarak hükümdarlığını ilan etmişken aileye yeni katılan bireyi kabul etmek zorlu bir süreç olacaktır. Çoğu kardeşi olan kişi bu hislere kapılmıştır.

Kardeşi olduğuna pek de sevinmeyen bu minikler yüzünüzü güldürecek!

Bu süre zarfında çocuklar farklı davranışlar sergileyecek, yeri gelecek ufaklığı istemediğini haykıracak. Zamanla arkadaş olacak, ayrılmaz bir ikili belki de... Hatta ilerde iyi ki kardeşim olmuş diyecek. Ama o zamana kadar hislerini açık yüreklilikle ifade etmede bir sakınca yok. Kardeş sendromu yaşayan çocukların yüzünüzü güldürecek hallerini sizler için derledik.

İşte o görseller...

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