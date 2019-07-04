Kardeşi olduğuna pek de sevinmeyen bu minikler yüzünüzü güldürecek!

Bu süre zarfında çocuklar farklı davranışlar sergileyecek, yeri gelecek ufaklığı istemediğini haykıracak. Zamanla arkadaş olacak, ayrılmaz bir ikili belki de... Hatta ilerde iyi ki kardeşim olmuş diyecek. Ama o zamana kadar hislerini açık yüreklilikle ifade etmede bir sakınca yok. Kardeş sendromu yaşayan çocukların yüzünüzü güldürecek hallerini sizler için derledik.

İşte o görseller...

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