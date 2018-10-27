MAGAZİN

'Kardeşim benim!'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.10.2018 10:18 | Son Güncelleme

Rıza Kocaoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ’un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

‘Kuzey Güney’ dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alan Rıza Kocaoğlu, oyuncunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Rıza Kocaoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a mesaj

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27 Ekim 1983 doğumlu oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 35 yaşına bastı.
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Yakışıklı oyuncunun ‘Kuzey Güney’ dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Rıza Kocaoğlu, Tatlıtuğ’un doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.
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Kocaoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ile yer aldığı fotoğrafı sayfasında paylaşıp altına şu notu düştü:“İyi ki doğdun kardom, kalbin kadar güzel bir ömrün olsun aslan kardeşim”
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Rıza Kocaoğlu’na “Kardom. İyi ki varsın. Kardeşimsin benim” sözleriyle karşılık verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Rıza Kocaoğlu Kuzey - Güney

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