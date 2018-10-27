'Kardeşim benim!'

‘Kuzey Güney’ dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alan Rıza Kocaoğlu, oyuncunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Rıza Kocaoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a mesaj
1 / 9
27 Ekim 1983 doğumlu oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 35 yaşına bastı.
2 / 9
Yakışıklı oyuncunun ‘Kuzey Güney’ dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Rıza Kocaoğlu, Tatlıtuğ’un doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.
3 / 9
Kocaoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ile yer aldığı fotoğrafı sayfasında paylaşıp altına şu notu düştü:“İyi ki doğdun kardom, kalbin kadar güzel bir ömrün olsun aslan kardeşim”
4 / 9
Kıvanç Tatlıtuğ ile Rıza Kocaoğlu’na “Kardom. İyi ki varsın. Kardeşimsin benim” sözleriyle karşılık verdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum