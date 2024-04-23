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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2024 20:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşüp görüşmeyecekleri merakla bekleniyordu. Erdoğan ile Özel, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta görüşeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM’de düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi. Erdoğan görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada "Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

23 Nisan resepsiyonunda gazetecilere konuşan Özgür Özel ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinlemeden yeni anayasa kapısını kapatmam. Birbirimizi dinleyeceğiz anlayacağız, yerel seçim sonuçlarına yönelik saygılı bir dil bekleriz" dedi.

İLK TEMAS RAMAZAN BAYRAMI'NDA OLMUŞTU

CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilk temas geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda yaşanmıştı. Özgür Özel, bayram dolayısıyla Erdoğan'ı telefonla arayarak görüşmüştü.


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