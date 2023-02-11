MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kardeşlerim bu akşam var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kardeşlerim bu akşam var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

11.02.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim bu akşam var mı sorusu her cumartesi aratılan konular arasında yer alıyor. Bir süredir deprem nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. İzleyiciler Kardeşlerim bu akşam var mı ve Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman sorusunu aratıyor.

Kardeşlerim bu akşam var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kardeşlerim ATV'nin en çok takip edilen dizileri arasında yer alıyor. Her cumartesi birçok insanın izlediği Kardeşlerim dizisinin başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan gibi oyuncuların yer alıyor. Kardeşlerimin yayınlanan son bölümünün ardından dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI?

Ekran görüntüsü 2023-02-11 135331

Kardeşlerim dizisi 11 Şubat Cumartesi akşamı deprem nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin yerine bu akşam Atv - A Haber Deprem Özel yayınlanacak.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ekran görüntüsü 2023-02-11 135406

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. Kardeşlerim dizisinin 79. yeni bölümünün 18 Şubat 2023 Cumartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacakDizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak
Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."
Zuhal Topal depremde yakınlarını kaybetti: Bu acının tarifi yokZuhal Topal depremde yakınlarını kaybetti: Bu acının tarifi yok
Anahtar Kelimeler:
atv Celil Nalçakan Onur Seyit Yaran Kardeşlerim dizisi Bilal Yiğit Koçak kardeşlerim su burcu yazgı coşkun yeni bölüm Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

Enkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Enkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Deniz Baykal yaşamını yitirdi

Deniz Baykal yaşamını yitirdi

Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Kocaman dağ yanıyor'

Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Kocaman dağ yanıyor'

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.