Kardeşlerim bu akşam var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kardeşlerim ATV'nin en çok takip edilen dizileri arasında yer alıyor. Her cumartesi birçok insanın izlediği Kardeşlerim dizisinin başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan gibi oyuncuların yer alıyor. Kardeşlerimin yayınlanan son bölümünün ardından dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI?

Kardeşlerim dizisi 11 Şubat Cumartesi akşamı deprem nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin yerine bu akşam Atv - A Haber Deprem Özel yayınlanacak.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. Kardeşlerim dizisinin 79. yeni bölümünün 18 Şubat 2023 Cumartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.

