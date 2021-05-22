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Kardeşlerim dizisini yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Suzan’ın yeni hamlesi ne olacak?

22.05.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Cumartesi ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim dizisi, izleyiciler tarafından oldukça ilgi görüyor. Başrollerinde Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı ve Bilal Yiğit Koçak’ın yer aldığı dizinin yapımcılığını ise NGM Media üstleniyor.

Kardeşlerim dizisini yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Suzan’ın yeni hamlesi ne olacak?

Dizinin geçtiğimiz son bölümünde Ömür, yaşadığı şoku hala atlatamamışken, Kadir kardeşlerine sahip çıkmaya çalışıyordu. Harika ise Ömer’in kardeşi olduğu gerçeğini asla kabullenmedi. Yayınlanan yen bölüm fragmanında ise tüm dengeler değişiyor. Kardeşlerim dizisi, 22 Mayıs Cumartesi günü 14. Yeni bölümü ile ATV ekranlarında

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Ömer hastanede yatarken Suzan yanından ayrılmaz. Orhan'la Şengül'ün yaşadığı büyük tartışma sonucu, Şengül evi terk eder. Melisa Kadir'in yarım bıraktığı okulu bitirmesi için destek olurken, Doruk Asiye'nin yanında olmak için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar.

Suzan Ömer'in imzaladığı sözleşmeyi yırtar ve Ömer'le bağ kurmaya çalışırken, Harika'nın çıldırması an meselesidir. Harika, Ömer'i evinden ve annesinden uzaklaştırmak için gözünü iyice karartır.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ömer, yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak ve evi geçindirebilmek için çareler arıyor. Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapıyor. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan ediyor. Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ediyor. Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atıyor.

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Anahtar Kelimeler:
atv Celil Nalçakan
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