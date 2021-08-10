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Kardeşlerim dizisinin Doruk’u Onur Seyit Yaran harekete geçti

10.08.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisinde Su Burcu Yazgı Coşkun ile iyi bir uyum yakalayan ve hayran kitlesini genişleten Onur Seyit Yaran, İspanyolca öğrenmeye başladı.

Kardeşlerim dizisinin Doruk’u Onur Seyit Yaran harekete geçti

Pandemi öncesinde yaptığı Madrid gezisinde ülkeye hayran kalan genç oyuncu Onur Seyit Yaran, rol aldığı dizilerin ilgi görmesinin de etkisiyle İspanyol hayran kitlesi edindi.

İSPANYA TURUNA ÇIKACAK

Özel hoca ile anlaşan ve yoğun dersler ile İspanyolcasını hızlı biçimde geliştirmeye başlayan Onur Seyit Yaran, önümüzdeki sene İspanya turuna çıkarak ülkeyi ve kültürünü daha yakından tanımayı amaçlıyor.

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Onur Seyit Yaran, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda partneri Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"ENERJİMİZİ BEĞENİYORLAR"

Onur Seyit Yaran, “Bizi çok yakıştırıyorlar. Enerjimizi çok beğeniyorlar. Biz de bu motivasyonla bu enerjiyle daha da çok çalışıp yansıtmaya çalışıyoruz. Güzel yorumlar, mesajlar bizi biraz gaza getiriyor aslında” ifadelerini kullandı.

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ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitim aldı. Onur Seyit Yaran, satranç sporcusudur. Onur Seyit Yaran, 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisi oldu. 'Vuslat' ve 'Kalk Gidelim' ve 'Kardeşlerim' gibi dizilerde rol aldı.


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Onur Seyit Yaran
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