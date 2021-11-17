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Kardeşlerim dizisinin Kadir’i Halit Özgür Sarı’dan izleyiciyi üzen haber

17.11.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’de yayınlanan dram dizisi Kardeşlerim’de ayrılık rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz sezon başladığından beri ilgiyle izlenen Kardeşlerim dizisinin hayranları, gelen ayrılık haberiyle sarsıldı. Dizinin ilk bölümünden bu yana başrollerinden birini canlandıran Halit Özgür Sarı hakkında öne sürülen ayrılık iddiası izleyiciler üzdü.

Kardeşlerim dizisinin Kadir’i Halit Özgür Sarı’dan izleyiciyi üzen haber

Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı’nın diziye veda ettiği öne sürüldü. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, bir gecekonduda yaşayan dört kardeşin dram dolu hikayesi anlatılıyor. Halit Özgür Sarı’nın canlandırdığı Kadir karakteri, dört kardeşin en büyüğü olarak izleyicinin karşısına çıkıyordu.

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İyi kalpli, şefkatli ve kardeşlerine olan ilgisiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı’nın diziden ayrılması haberi izleyiciyi üzdü. Kadir’in kendi karakterinin yanı sıra Melisa’yla olan ilişkisi de dizinin en çok ilgi gören ayrıntılarından biriydi. Kadir ve Melisa, tüm diziler içinde en sevilen çiftlerden biri haline gelmişti.

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Kadir, anne ve babasının ölümüne sebep olan kişinin Akif olduğunu öğreniyordu. Bunun üzerine Kadir, bunun hesabını sormak için Akif’e saldırıyordu. Dizinin bir sonraki bölüm tanıtımında ise seçilen sahnelerden Kadir’in öldüğü anlaşılıyordu.

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