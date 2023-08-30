Kardeşlerim'e veda eden Onur Seyit Yaran aldığı son ücreti bakın ne yaptı

Kardeşlerim'den yeni sezonun ilk fragmanı geldi. Su Burcu Yazgı Coşkun, Melis Minkari, Yiğit Koçak ve Celil Nalçakan'ın yer aldığı dizide Doruk karakterinin mezarı bile hazırlandı. Yeni sezonun ilk bölümünde veda edecek Doruk'un ölüm sahnesi de belli oldu.

"Kardeşlerim" dizisinin 9 Eylül'de yayınlanacak 4. sezon ilk bölümünde ekibe veda edecek olan Onur Seyit Yaran veda haberlerinden sonra yaptığı bir hareketle dikkat çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Seyit Yaran on bölüm parasını 3 sezon boyunca beraber çalıştığı dizideki emekçi arkadaşlarına verme kararı aldı.

Öte yandan başarılı oyuncuya diziden ayrılacağı ortaya çıkar çıkmaz teklif yağdı. Yaran’ın yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.

