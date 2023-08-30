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  4. Kardeşlerim'e veda eden Onur Seyit Yaran aldığı son ücreti bakın ne yaptı

Kardeşlerim'e veda eden Onur Seyit Yaran aldığı son ücreti bakın ne yaptı

30.08.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim'de Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran diziye veda etti. Diziden ayrılan oyuncu aldığı son bölüm ücretini ise set emekçilerine dağıtarak gündem oldu.

Kardeşlerim'den yeni sezonun ilk fragmanı geldi. Su Burcu Yazgı Coşkun, Melis Minkari, Yiğit Koçak ve Celil Nalçakan'ın yer aldığı dizide Doruk karakterinin mezarı bile hazırlandı. Yeni sezonun ilk bölümünde veda edecek Doruk'un ölüm sahnesi de belli oldu.

"Kardeşlerim" dizisinin 9 Eylül'de yayınlanacak 4. sezon ilk bölümünde ekibe veda edecek olan Onur Seyit Yaran veda haberlerinden sonra yaptığı bir hareketle dikkat çekti.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Seyit Yaran on bölüm parasını 3 sezon boyunca beraber çalıştığı dizideki emekçi arkadaşlarına verme kararı aldı.

Öte yandan başarılı oyuncuya diziden ayrılacağı ortaya çıkar çıkmaz teklif yağdı. Yaran’ın yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.

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Onur Seyit Yaran kardeşlerim Oyuncu karakteri

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