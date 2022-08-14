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Kardeşlerim ne zaman başlıyor? Kardeşlerim dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak?

14.08.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu bir çok seyirci tarafından merakla bekleniyor. Başrollerinde Su Burcu Yazgı, Onur Seyit Baran ve Halit Özgü Sarı'nın yazdığı Kardeşlerim dizisi ilgiyle takip ediliyor. Dizinin takipçileri Kardeşlerim yeni sezon ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Peki Kardeşlerim ne zaman başlayacak? İşte mera edilen sorunun yanıtı...

Kardeşlerim ne zaman başlıyor? Kardeşlerim dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak?

Kardeşlerim ne zaman başlıyor? sorusun son günlerde sıklıkla sorgulanmaya başladı. Ng Medya tarafından çekilen Kardeşlerim dizisinin 3. sezon çekimleri için tarih belli oldu. İşte Kardeşlerim dizisi yeni sezon yayın tarihi...

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KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kardeşlerim dizisinin yeni sezon çekimleri 13 Ağustos itibariyle başladı.

Her Cumartesi günü ekranlara gelen Kardeşlerim'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Merakla beklenen dizinin yeni sezon çekimlerinin başlamasıyla dizinin ne zaman başlayacağı merak edildi.

Sevilen dizinin Ağutos ayında çekimlere başlaması ve Eylül ayında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer’in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler. Asiye ve Doruk, Ataman Koleji’nde yapılacak olan yıl sonu eğlencesini organize etmek için kolları sıvarken, Aybike’nin Asiyelere olan siniri gün geçtikçe daha da çoğalır. Nebahat ve Ayla, Akif’in kasasında sakladığı evrakları almanın yolunu ararken; okuldaki partide yaşanan kavga, herkesi dehşete düşürür.

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