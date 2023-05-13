Kardeşlik maçı sonrasında Beşiktaşlı yıldız hastaneye kaldırıldı! Türkiye'ye takımdan ayrı dönecek...

Beşiktaş, depremzedeler yararına yapılan maçta Azerbaycan temsilcisi Sabah FK ile 32 bin kişilik Tofig Bahramov Stadı’nda karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Sabah, 3. dakikada Aleksei Kashchuk golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 5. dakikada yine Aleksei Kashchuk golüyle skoru 2-0 yaptı. Siyah-beyazlılar 23. dakikada Umut Meraş’ın golüyle skoru 2-1’e getirdi. Beşiktaş 44. dakikada yine Umut Meraş’ın attığı golle skora 2-2’lik denge getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için yüklenirken, Beşiktaş 63. dakikada Cenk Tosun’un penaltıdan attığı golle skoru 3-2 yaptı. Topu uzaklaştırmaya çalışırken Beşiktaş’ın kalecisi Ersin Destanoğlu’nun hatasını değerlendiren Davit Volkov 70. dakikada topu ağlarla buluşturarak skora 3-3 denge getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 3-3’lük skorla tamamlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşmanın ardından tansiyonu yükselen Beşiktaşlı futbolcu Onur Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

TÜRKİYE'YE TAKIMDAN AYRI DÖNECEK

Milli futbolcu, Türkiye'ye takımdan ayrı olarak dönecek. Ayrıca sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE

Öte yandan karşılaşmanın bilet gelirleri depremzedeler için bağışlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Azerbaycan ile Türkiye takımları arasında dostluk maçları oynanmaya devam ediyor. Daha önce Karabağ ile Galatasaray karşılaşmış ve mücadelenin bilet gelirleri depremzedeler için bağışlanmıştı. Sabah'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada da bilet gelirleri depremzedeler yararına bağışlandı.

