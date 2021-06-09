Karikatürist Kaan Ertem son yolculuğuna uğurlandı

Leman Dergisi çizeri olan ve Kolpaçino Bomba filminde senaristlik yapan usta karikatürist Kaan Ertem geçtiğimiz pazartesi günü akciğer kanseri nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti.

Kaan Ertem için bugün öğle vakti Maltepe Küçükyalı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Ertem'in ailesi, yakınları ile oyuncu Şafak Sezer, Orhan Aydın ve Serkan Şengül katıldı. Kaan Ertem'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.

EŞİ EYLEM ERTEM: BİR MELEKTİ

Kaan Ertem'in eşi Eylem Ertem, "Eşim Kaan, geçen 7 Temmuz'da akciğer kanseri tanısıyla başladı uzun süreci. 7 Haziran'da da bu yıl tam 11'inci ay içerisinde de vefat etti. Zorlu bir süreçti. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Kanser çok zorlu bir hastalıkmış. İnsan başına geldiğinde anlıyor. Uzun süredir kendisini halsiz hissettiği için 20 Mayıs gibi acilden giriş yapıldı. O zamandan beri hastanede tedavisi devam etti. Tedaviye karşılık veremedi, kanser de yayılmıştı. Sonrasında yoğun bakıma çıkardık ama kurtaramadık. Kaan Ertem bir melekti bence. Herkes onu çok sevdi çünkü iyi bir insandı, çevresine her zaman sevgi saçan bir insan oldu. Farkındalığı çok yüksekti. Kötü şeyleri hep gördü, mizahçı, eleştirel yanından kaynaklı bir şey. Ama bunu hiçbir zaman insanlara yansıtmadı. İçinde gözlemlerini yaşadı. Ben hiç görmedim kimseye ters bir bakışını. O kadar değerli bir insandı. Mekanı cennet olsun." dedi.