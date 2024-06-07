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Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile el ele görüldü! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' yorumları yapıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.06.2024 13:16
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Son dönemde verdiği kilolar ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'la olan evliliği tek celsede bitirmiş ve boşanmanın ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yeni aşkı ile el ele görüntülenen Ceyda Düvenci'nin o anlarına yorum yağdı. Ünlü isme 'Ne çabuk unuttun' yorumları yapıldı.

Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile el ele görüldü! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' yorumları yapıldı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz tarihinde İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.

Boşanmanın ardından magazin kulislerinde ihanet iddiaları uzun süre konuşuldu. Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edildi.

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EL ELE GÖRÜLDÜLER

Boşanmanın ardından Ceyda Düvenci'de yeni bir aşka yelken açtı ve gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırdı. Aşkını sosyal medya üzerinden ilan eden
Düvenci yeni sevgilisiyle el ele görüntülenince yeniden gündem oldu.

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BU ANLARA YORUM YAĞDI

Aslı İnandık'ın gösterisinden çıkarken görüntülenen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin bu anlarına sosyal medyada yorum yağdı.

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Düvenci'ye; 'Bülent'i ne çabuk unuttun', 'Aşk acısını da fakirlere kitlediler', 'Ne çabuk sevip ne çabuk unutabiliyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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