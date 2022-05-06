Karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısı tedavisinde ağrıyı bıçak gibi kesen evde uygulanabilecek doğal bitkisel tarifler

Karın ağrısının birçok nedeni olsa da en sık karşılaşılanı sindirim ve kabızlık gibi nedenlerle meydana gelenidir. Unutmamak gerekir, karın ağrısından kurtulmak için öncelikle karın bölgenizi sıcak tutmanız önemlidir. Bu şekilde ağrıların ve krampların azalmasını sağlayabilirsiniz. Peki karın ağrısına ne iyi gelir diyorsanız sizlere son derece etkili doğal tariflerden bahsedeceğiz.

Karın Ağrısına Ne İyi Gelir?

Karın ağrısına iyi gelen yöntemler araştırıldığında ilaçlar kadar doğal yöntemler de öne çıkar. Bitkisel karışımlarla karın ağrısını geçirmek isteyen kişiler, baldan limona, keten tohumundan papatya suyuna kadar farklı seçeneklerle karşılaşırlar. İşte karın ağrısına evde uygulanabilecek doğal bitkisel tedavi yöntemleri:

Ballı su yöntemi

Bal bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlar ve sindirim problemlerinden kaynaklanan karın ağrısını engeller. Bal ve ılık su bağırsak sistemini harekete geçirir ve kabızlığa aynı zamanda da karın ağrınızı yitirmenize yardımcı olur.

Malzemeler: 1 çorba kaşığı bal, 1 bardak sıcak su.

Hazırlanışı: Bir bardak ılık suya 1 çorba kaşığı bal ekleyin ve karışımı iyice karıştırın. Ballı ılık suyu günde iki kez, gece yatmadan önce ve sabah uyandıktan sonra tüketebilirsiniz.

Papatya çayı yöntemi

Papatya çayı, sindirim sistemindeki kasları gevşeterek karın ağrısının hafiflemesine yardım eder. Mide ağrısını da geçirir. Papatya çayı bağırsaklara yapılan baskıyı azaltır ve bağırsakları rahatlatır. Bir fincan suyu kaynatın. Kaynamış suyun içine 1-2 çay kaşığı kurutulmuş papatya atın. 10-15 dakika demlendikten sonra papatya çayını süzerek içebilirsiniz.

Limon suyu yöntemi

Karın ağrısının sebebi hazımsızlık ise sıcak limon suyu iyi gelir. Yüksek asidite sebebiyle limon suyu HCL üretimini arttırarak, sindirime yardımcı olur.

Hafif asidik olan sıcak su ve limon suyu, sindirim sistemini uyarmak ve bağırsak içeriğinin ilerlemesine yardımcı olmak için çalışır. Limon ayrıca, toksinlerin yanı sıra kolonun dış yüzeyine yapışmış sindirilmemiş materyali vücuttan dışarı atmaya da yardımcı olur.

Malzemeler: Limon suyu, 1 bardak sıcak su

Hazırlanışı: Bir limonun yarısını 1 fincan ılık suya sıkın. Sabah uyandıktan sonra veya yatağa gitmeden önce bu ılık suyu için. Bu şekilde günde iki kez ılık limon suyu içmek bağırsak hareketlerinizi çalıştırarak, karın ağrısı problemine iyi gelecektir.

Keten tohumu yöntemi

Vitaminler, kalsiyum, demir, magnezyum ve omega-3 yağ asitleri içermesinin yanı sıra, keten tohumu çok miktarda lif içerir. Kabızlığı ve karın ağrısının önüne geçer. Öğütülmüş ve ezilmiş keten tohumu, kabızlığı hafifletmenin yanı sıra karın ağrısı problemini de gidermektedir.

Malzemeler: Bir yemek kaşığı keten tohumu, 1 bardak su.

Hazırlanışı: Bir yemek kaşığı toprak keten tohumu 1 su bardağa ekleyin. İçmeden önce 2-3 saat bekletin. Yatmadan hemen önce gece içmeniz önerilir.

Sıcak su - pekmez yöntemi

Pekmez kabızlığı ve karın ağrısını hafifleten magnezyum ve diğer mineraller ve vitaminler içerir.

Malzemeler: Bir tatlı kaşığı pekmez, 1 bardak sıcak su

Hazırlanışı: Bir bardak ılık suya 1 çay kaşığı pekmezi ekleyin ve iyice karıştırın. Günde 3 kez bu karışımı için. Karın ağrısı veya kabızlık sorununa iyi gelecektir.

Hint yağı kullanımı

Kabızlık ve karın ağrısını önlemek için günde 1 ile 2 çay kaşığı Hint yağını ağızdan alabilirsiniz.

Hint yağının tadına dayanamazsanız eğer tüketimini meyve suyu veya suyla seyrelterek yapabilirsiniz. Hint yağı dozajına dikkat edilmesi gereken bir besindir. 7 günden fazla kullanılmamalı, yan etkileri olursa doktora başvurmalısınız.

Yoğurt

Yoğurt, sindirime yardımcı olan ve bağırsak astarını sağlıklı tutan probiyotikler (bağırsak dostu bakteriler) barındırır.

Yoğurt, bağırsak astarını temiz tutar ve bağırsak duvarları boyunca sindirilmemiş malzemenin birikmesini önler. Aynı zamanda karın ağrısını da geçirir. Yoğurdun düzenli olarak tüketilmesi kabızlığı, şişmeyi ve karın ağrısını önleyecektir.

İncir

Lif bakımından zengin olan incir kabızlık probleminden kaynaklanan karın ağrısı problemini anında geçirir. İncirin hem tazesi hem de kurusu karın ağrısı şikâyetini azaltmaya yardımcı olur.

Malzemeler: Bir avuç kurutulmuş incir ve su

Hazırlanışı: Küçük bir kâseye bir avuç incir koyun. İncirlerin tamamen suyun içine girmesine dikkat edin. Bir gece incirleri ıslatın. Ertesi sabah suyunu boşaltın ve aç karnına 1 adet incir tüketin.

Bir seferde güvenle 4 ila 6 incir tüketebilirsiniz.

Karın Ağrısını Geçiren Diğer Yöntemler

Kişilerin zor atlattığı karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısına çözüm sunan seçenekler arasında en güçlü olanlar bitkisel yöntemler olur. Öyle ki karın ağrısı çeken kişiler fazlaca seçenekle karşılaşır.Bu noktada kendilerine uygun olanı seçme şansı bulurlar. Karın ağrısını geçiren yöntemlerle ilgili bilgiye aşağıda sıraladığımız maddelerden ulaşabilirsiniz:

Zencefille hazırlanan çay karın ağrısının geçmesine yardım eder, kasları rahatlatır, mide kramplarına iyi gelir.

Nane çayı karın ağrısına iyi gelen yöntemlerden biridir. Nane çayının yanında nane limon çayı da mide bulantısı ve kusma için yararlı bir çaydır.

Elma sirkesi de karın ağrısını geçiren yöntemlerden biridir. Bir bardak suyun içine bir çay kaşığı bal ve bir çorba kaşığı elma sirkesi karıştırılır. Hazırlanan bu karışım, yavaş yavaş içilir. Bu karışımla karın ağrısına karşı şifa bulunabilir.

Klasik ve herkes tarafından bilinen diğer bir yöntem de sıcak su torbası yöntemidir. Sıcak su torbasının içine su kaynatılarak konur. Bu torba ayaklara koyulursa, soğuk algınlığı ya da bağırsakların üşütülmesiyle ortaya çıkan ağrı geçer.

Hazımsızlık nedeniyle oluşan karın ağrısını geçirmenin bir yolu da rezene çayıdır. Rezene çayı, sindirim sistemini rahatlatarak karın ağrısı nasıl geçer sorusuna bir cevap olabilir.

Muz da karın ağrısına iyi gelen yiyecekler arasındadır.

Tatlı badem de işe yarayan besinler arasındadır. Tatlı bademler havanda ezilir. Ezilen bademler süt ile karıştırılarak içilirse ağrıyı hafifletir.

Elma püresi mideyi rahatlatır, kolayca sindirilir ve ishal sebebiyle oluşan karın ağrılarını rahatlatır.

Soğuk algınlığı, üşütme sebebiyle ağrı çekiyorsanız adaçayı ve kuşburnu gibi çaylar da fayda sağlar.

Regl dönemindeki karın ağrıları için ise civanperçemi çayı fayda sağlayacaktır.

Karın Ağrısı Nedenleri

Karın ağrısının birçok sebebi vardır. İshal, kabızlık, sindirim sorunları, hazımsızlık, regl dönemi, aşırı yağlı yiyecekler, kızartmalar, bağırsak gazları, acı tüketme, çok soğuk ya da çok sıcak içeceklerin karıştırılması, soğuk algınlığı yada bağırsakları üşütmek bu nedenlerden bazılarıdır.

