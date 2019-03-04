Karın ağrısıyla hastaneye kaldırılan küçük kız doktorları şoke etti!

Küçük kızın midesinde yıllardır çiğnediği yaklaşık bir buçuk kilo ağırlığında bir kıl yumağı saptandı.
Feifei isimli kız hemen operasyona alınarak midesindeki kıl yumağı çıkarıldı.
Küçük kızın annesi, 2019 yılının başlarında kıl yeme alışkanlığını bıraktığını ancak kılların midede birikmiş olduğuna dikkat çekti.
Küçük kızın Şubat ayında kusma ve karın ağrısı semptomları göstermeye başladığını söyledi.
Doktor ise operasyonun ardından şu ifadeleri kullandı; "Bu kıl yumağı yıllardır kızın midesinde olmalı. Kıl yemek ise insanlar arasında hayli yaygın olan psikolojik temelli bir yeme bozukluğudur."
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