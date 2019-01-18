Karısına kızgın maşayla işkence edip tecavüz etti! İşkence davasında karar...

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesine göre, 3 çocuğu bulunan Gül K. ve İlhami K., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2017 yılında boşadı. Ancak çift, çocukları için tekrar bir araya geldi. 2018 yılının Temmuz ayında ise İlhami K.'nin sosyal medya hesabına, tanımadığı bir kişiden, "Gül'ün boynunda et beni var biz onunla gezdik" şeklinde bir mesaj geldi. Bu mesajdan sonra İlhami K., Gül K.'ya mesajı gönderen kişinin kim olduğunu sordu. Tanımadığı yönünde cevap alınca da sosyal medya hesabından bu kişiyi görüntülü arayarak, Gül K. ile görüştürdü. Görüştükleri kişi de Gül K.'yi tanımadığını söyledi. YATAĞA BAĞLAYIP KIZGIN MAŞAYLA BİR HAFTA İŞKENCE YAPTI İlhami K., inanmadığını söyleyerek Gül K.'yi eline geçirdiği keser sapıyla dövdü. Gül K.'yi, "Kim olduğunu bana söyleyeceksin. Başka kişilerle yatıyorsun, seni öldüreceğim" diyerek dövmeye devam etti. Aynı gece Mamak'taki evlerinde eski eşini, el ve bacaklarından yatağa bağladı. Demir maşayı tüpte kızdıran İlhami K., "Yattığın kişileri söyleyeceksin" diyerek, maşayı kadının vücuduna değdirdi. "Kimseyle yatmadım" cevabını alınca da kızgın maşayı, kadının bacaklarına bastırdı. İşkence sırasında çığlık atan kadının sesinin duyulmaması için ağzına çorap sokup, hırka ile bağladı. İşkenceyi bir hafta boyunca birer gün arayla 3 gün aynı şekilde yapan İlhami K., 8, 11 ve 15 yaşındaki çocuklarının, cep telefonlarını 'kimseyi aramasınlar' diye aldı.

İşkence sırasında İlhami K., eski eşine, "Bunlar daha başlangıç, seni kızgın demirin üzerine oturtacağım, seni öldüreceğim. O yattığın erkeğin kim olduğunu bana söyleyeceksin" şeklinde bağırarak, maşayı defalarca farklı yerlerine bastırdı. O HALDEYKEN TECAVÜZ ETTİ Gül K.'nin dava dosyasında yer alan ifadesine göre de yanıklar yüzünden tedavi olması gerektiğini söyleyen kadının yaralarına İlhami K., eczaneden aldığı yanık kremini sürdü. Bununla da yetinmedi acı içinde kıvranan eski eşine tecavüz etti. Dosyadaki ifadelerde, bu süre boyunca İlhami K.'nin çocuklarının dışarı çıkmasına izin vermediği, sadece 15 yaşındaki oğlunu, dakika tutarak, markete ekmek almaya gönderdiği de yer aldı. Annesinin oğluna birkaç kez 'Marketten babaanneni ara bize yardım etsin' dediği, çocuğun aramasına rağmen babaannenin yardım için bir girişimde bulunmadığı anlatıldı. OĞLU KAÇMASINA YARDIM ETTİ İşkencelere maruz kalan Gül K.'nin 15 yaşındaki oğlu ifadesine göre, olup bitenler nedeniyle çöp atma bahanesiyle evin kapısını açtı, babasının dalgınlığından faydalanarak annesinin evden kaçmasını sağladı. İddianamede bu nedenle çocuğun, babası tarafından darbedilip ölümle tehdit edildiği bildirildi.