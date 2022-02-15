Karısını öldürüp parçalara ayırdı, kafası hala bulunamadı! Tüyler ürperten cinayette şoke edecek karar

46 yaşındaki İngiliz adam o dönem 21 yaşında olan karısı Lynsey'i boğarak öldürdü. Cesedi soğukkanlı bir şekilde parçalara ayıran katil, eşinin kolları ve bacaklarını demiryolu raylarının yanındaki çalılara gövdesini de evlerinin yakınında bulunan bir eğlence merkezi yakınlarına attı.

Dedektifler kadının kafasını ve ellerini hala bulamazken, Mitchell Quy adındaki cani tahliye edileceği günü bekliyor. Mayıs ayında bir şartlı tahliye duruşmasına çıkacak olan Quy, serbest bırakılma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Mitchell 2001'in Ocak ayında ömür boyu hapse mahkum edilmiş, eşini öldürme gerekçesi olarak ise aldatıldığını ve başka bir adam için terk edildiğini sunmuştu. Elliot Quy adındaki kardeşi ise cesedin parçalarını dağıtmada yardım etmiş, 2008 yılında serbest bırakılmıştı.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLEBİLİR

Şartlı Tahliye Kurulu sözcüsü, ''Mitchell Quy'nin şartlı tahliye incelemesinin Adalet Bakanı tarafından Şartlı Tahliye Kuruluna sevk edildiğini ve standart süreçleri izlediğini doğrulayabiliriz. Suçun ayrıntıları, herhangi bir davranış değişikliği kanıtı da dahil olmak üzere çok çeşitli kanıtları dikkatle inceleyecek, ayrıca verilen zararı ve suçun mağdurlar üzerindeki etkisini araştıracaktır'' şeklinde konuştu.

Trajik kararın ihtimali bile Mitchell'i tanıyanların kanını dondururken, Lynsey'in bir yakını, ''onun sonu karanlık bir hücre olmalı, hapisten asla çıkmaması gerekir. Bu kararı sonuna kadar bekleyeceğiz. Serbest bırakılması düşünülemez. O karanlık ve psikopat biri'' dedi.



