Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Karısını öldürüp parçalara ayırdı, kafası hala bulunamadı! Tüyler ürperten cinayette şoke edecek karar

Karısını öldürüp parçalara ayırdı, kafası hala bulunamadı! Tüyler ürperten cinayette şoke edecek karar

15.02.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Merseyside'te karısını vahşice öldürüp parçalara ayıran vücudunun parçalarını da çeşitli bölgelere atan Mitchell Quy şimdilerde tahliye edilmeyi bekliyor. Cinayetin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen kadının kafası ve elleri hala bulunamadı. Tahliye edileceği günü bekleyen cani adam, ilk ifadesinde eşini öldürme gerekçesi olarak aldatıldığını, eşinin başka bir insan için yaşadığını göstermişti.

Karısını öldürüp parçalara ayırdı, kafası hala bulunamadı! Tüyler ürperten cinayette şoke edecek karar

46 yaşındaki İngiliz adam o dönem 21 yaşında olan karısı Lynsey'i boğarak öldürdü. Cesedi soğukkanlı bir şekilde parçalara ayıran katil, eşinin kolları ve bacaklarını demiryolu raylarının yanındaki çalılara gövdesini de evlerinin yakınında bulunan bir eğlence merkezi yakınlarına attı.

Dedektifler kadının kafasını ve ellerini hala bulamazken, Mitchell Quy adındaki cani tahliye edileceği günü bekliyor. Mayıs ayında bir şartlı tahliye duruşmasına çıkacak olan Quy, serbest bırakılma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Mitchell 2001'in Ocak ayında ömür boyu hapse mahkum edilmiş, eşini öldürme gerekçesi olarak ise aldatıldığını ve başka bir adam için terk edildiğini sunmuştu. Elliot Quy adındaki kardeşi ise cesedin parçalarını dağıtmada yardım etmiş, 2008 yılında serbest bırakılmıştı.

Screenshot_2

ŞARTLI TAHLİYE EDİLEBİLİR

Şartlı Tahliye Kurulu sözcüsü, ''Mitchell Quy'nin şartlı tahliye incelemesinin Adalet Bakanı tarafından Şartlı Tahliye Kuruluna sevk edildiğini ve standart süreçleri izlediğini doğrulayabiliriz. Suçun ayrıntıları, herhangi bir davranış değişikliği kanıtı da dahil olmak üzere çok çeşitli kanıtları dikkatle inceleyecek, ayrıca verilen zararı ve suçun mağdurlar üzerindeki etkisini araştıracaktır'' şeklinde konuştu.

Screenshot_3

Trajik kararın ihtimali bile Mitchell'i tanıyanların kanını dondururken, Lynsey'in bir yakını, ''onun sonu karanlık bir hücre olmalı, hapisten asla çıkmaması gerekir. Bu kararı sonuna kadar bekleyeceğiz. Serbest bırakılması düşünülemez. O karanlık ve psikopat biri'' dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 Şubat Pazartesi reyting sonuçları14 Şubat Pazartesi reyting sonuçları
Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? Netflix'e geldi mi?Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? Netflix'e geldi mi?
Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyorHalıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüyler ürperten cinayette şoke edecek karar

Tüyler ürperten cinayette şoke edecek karar

“En İyi Kalça” yarışmasına hazırlanıyor! Formunu korumak için...

“En İyi Kalça” yarışmasına hazırlanıyor! Formunu korumak için...

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Kalça ameliyatı olup paylaştı! "Sargılar çıksın bakalım"

Kalça ameliyatı olup paylaştı! "Sargılar çıksın bakalım"

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Anadolu’nun şifası! Her sabah 1 kaşık yerseniz...

Anadolu’nun şifası! Her sabah 1 kaşık yerseniz...

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.