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Karısının kendisini aldattığından şüphelendi! Cani koca, eşinin kafasını keserek 10 kilometre sürükledi

29.07.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Majhi'nin Dhankanal bölgesinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 55 yaşındaki Nakaphodi Majhi, 25 yıllık eşinin kendisini aldattığından şüphelendi. Yaşadıkları tartışma sırasında eşinin kafasını kesen adam, karısının kopmuş başını 10 kilometre boyunca sürükleyerek karakola gitti.

Karısının kendisini aldattığından şüphelendi! Cani koca, eşinin kafasını keserek 10 kilometre sürükledi

Hindistan'ın Majhi'nin Dhankanal bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Nakaphodi Majhi isimli adam 25 yıllık eşini öldürmekle suçlandı. Majhi'nin karısı Sachala'nın sadakatsiz olduğundan şüphelendiği ve yaşadıkları tartışma sırasında karısını boğarak öldürdüğü ifade edildi. Karısının ölümün ardından kafasını bedeninden kopartan cani koca, eşinin kesik başını çantasına koyarak teslim olmak için 10 kilometre ileride bulunan karakola doğru yürüdü.

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ÇEVREDEKİLER GÖRDÜ

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Times of India'da yer alan habere göre, Madji sabaha karşı 03.30 sularında eşi Sachala ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eline keskin bir silah alan adam önce karısını öldürdü. Ardından ise acımadan boğazını kesti. Karısının kesik başıyla 10 kilometre uzaklıktaki karakola doğru yürümeye başlayan adamdaki garipliği çevredekiler keşfetti.

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Köy sakinleri Majhi'yi karısının kesik başıyla birlikte yolda yürüdüğü sırada gördü ve polise haber verdi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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